La Prévention routière du Jura de nouveau sur les routes

Depuis juin 2014, les locaux de la Prévention routière du Jura, rue Perrin à Lons-le-Saunier, trouvaient portes closes, suite au départ de son président de l’époque, suivi par l’ensemble des bénévoles. Mais depuis quelque semaine, l’association renaît de ses cendres grâce à la venue d’un nouveau délégué départemental : Thierry Clément. « J’ai un grand passé dans l’associatif et arrivé en retraite il y a quelques mois, j’ai décidé de rejoindre la Prévention routière. En 1974, ma mère et mes deux frères sont décédés dans un accident de voiture et je m’étais fait cette promesse de donner un jour de mon temps pour lutter contre ce fléau, comme pour tirer un trait sur mon passé », explique le nouveau responsable bénévole.

Une prise de conscience générale

Désormais l’association, qui repart de zéro, doit faire savoir qu’elle a rouvert à ses anciens partenaires, avant d’espérer remettre en place ses modules de prévention pédagogique. « Dans un premier temps, je me ferais assister par les comités départementaux frontaliers, mais j’espère trouver rapidement des bénévoles motivés. »

Des futurs bénévoles qui pourront aller dans les écoles, du primaire au lycée, dans les entreprises, dans les maisons de retraite, afin de faire ce que l’association fait de mieux : de la prévention. « Contrairement à la Sécurité routière, qui fait partie de l’État, nous nous situons bien en amont des accidents. Contrairement à la justice également, nous ne sommes pas forcément pour la condamnation, mais plus pour la répression. Ce que nous voulons, c’est une prise de conscience générale de la population », explique le délégué, qui « vit comme un échec les onze morts de plus sur les routes jurassiennes en 2016 ».

Pour rejoindre en tant que bénévole la Prévention routière du Jura : 03 84 24 05 09 ou preventionroutiere39@wanadoo.fr