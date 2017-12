C’est sous une pluie battante, ce mardi 28 novembre au soir, que la première pierre, symbolique, de la future maison de santé pluridisciplinaire a été posée, par Richard Vignon, préfet du Jura, Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier, Cyrille Bréro, vice-président du conseil départemental du Jura, la représentante du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Cécile Chassande, présidente du conseil départemental du Jura de l’Ordre des médecins. Une opération symbolique à laquelle a été ajoutée l’incorporation, dans un parpaing, d’un parchemin parafé par l’ensemble des partenaires présents.

2 200 m2 dédiés à la médecine

Installée en lieu et place de l’ancienne usine Bourgeois, et de ses 8 000 m2 de friche, la future maison de santé pluridisciplinaire d’un coût de 4 515 000 € (HT), sera normalement livrée en décembre 2018. Mais sur site, c’est bien plus qu’une simple maison de santé qui sortira de terre dans les mois à venir. D’une part, la maison de santé elle-même, de quatre niveaux d’environs 550 m2 chacun prendra place, avec au rez-de-chaussée, une dizaine de cabinets de médecins généralistes, au premier étage, des spécialistes, au second, des kinés, et au troisième, la médecine du travail. D’autre part, un second bâtiment de plain-pied, de 500 m2, accueillera lui des locaux commerciaux en lien avec la santé. Enfin, un troisième bâtiment de 1 300 m2, situé à proximité, accueillera lui une vingtaine de logements du T2 au T4 à vocation sociale ; 15 réservés à l’accession à la propriété et 5 à la location.

Le montant global des travaux s’élèvera donc à 7 600 000 €, financé par l’État, l’Europe, la région, le département et la ville.