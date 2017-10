Le Comité de défense et de soutien de l’hôpital de Saint-Claude appelle la population à se mobiliser en masse lundi 30 octobre à 11 h dans la cour de l’hôpital Louis-Jaillon (et uniquement la cour). Pendant ce temps, l’inter-syndicale et le personnel aura connaissance des décisions que l’Agence Régional de Santé a décidé de prendre quant au devenir des cinq services de l’hôpital qui sont menacés de fermeture : les urgences, la pédiatrie, la maternité, la chirurgie et la dialyse.

En soirée, le conseil d’administration du comité de défense et de soutien de l’hôpital se réunira en conseil d’administration.