Quèsaco ? diront ceux qui n’y étaient pas. Bien que lancée au printemps dernier sur Poligny et Besançon, cette monnaie complémentaire, citoyenne et comtoise, mise en circulation en Franche-Comté par un réseau de citoyens, est loin d’être connue de tous. Pourtant elle se veut un moyen de paiement simple, invitant chacun à donner du sens à ses actes d’achat. Ses promoteurs la voient dynamiser l’économie locale comtoise par la mise en réseau des acteurs du territoire afin qu’elle serve aux échanges réels plutôt qu’à la spéculation. Il y avait donc de l’animation sur la place de la Liberté samedi 18 novembre dans l’après-midi où chacun pouvait se familiariser avec cette monnaie, l’utiliser auprès de plusieurs commerçants installés pour l’occasion, rencontrer les animateurs régionaux de l’association, adhérer au système (10 € minimum) et, bien sûr, échanger contre des euros ses premières Pives.

Un euro = une pive

Ainsi, 4 000 d’entre elles sont-elles venues grossir l’après-midi de samedi dernier le volume circulant déjà sur Lons depuis quelques semaines. « Aujourd’hui 11 000 pives circulent déjà à Besançon, autant à Poligny et nous préparons pour l’instant leur arrivée à Belfort et Dole. Le Val de Pesmes, comme Pontarlier s’y intéressent également » témoignait Jean-Jacques Bret, président de l’association régionale. Il était accompagné au moment du lancement officiel de la monnaie comtoise en fin d’après midi par Pierre Grosset, conseiller régional et fin connaisseur de l’économie sociale et solidaire. Magali Vignal, coordonnatrice du groupe local de Lédoniens ayant préparé cette inauguration pouvait ajouter « l’utopie d’il y a deux ans devient aujourd’hui réalité ». Ici, effectivement, une quarantaine de commerçants arborant le macaron officiel acceptent les Pives et l’on peut procéder à l’échange euros-pives à la librairie Guivelle et la Biocoop sur Lons et au Tama’a à Macornay.

René Gauran

• pive.monnaie.comtoise@gmail.com / 06 52 62 05 21 / www.pive.fr.