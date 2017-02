C’était une surprise et le secret avait été bien gardé par les ambassadeurs des Vins Jaunes : à l’issue du traditionnel repas des vignerons, qui a réuni 320 personnes à Juraparc ce jeudi 2 février, une percée a bien eu lieu, en petit comité, histoire de marquer la continuité de la tradition. Et c’est au nouveau préfet, Richard Vignon, qui est revenu l’honneur de manier le maillet. « Je ne suis pas bricoleur », avait-il prévenu se prêtant de bonne grâce à l’exercice. Mais surtout, il s’est dit « heureux de la reconduction de la percée en 2018 à l’Etoile ». Car après une année de pause et de réflexion, la Percée va bien renaître l’an prochain, sous une nouvelle forme et avec un nouveau rythme. « Après réflexion, on a décidé de partir sur une percée annuelle, mais en alternance entre une grande percée populaire, plutôt organisée dans les villes pour éviter les problèmes et les frais liés notamment aux navettes, et une percée plus qualitative, plus haut de gamme, plutôt organisée dans les petits villages », expliquait Jean-Yves Vapillon.

La date de la prochaine percée a alors été confirmée : elle aura lieu les 3 et 4 février 2018 à L’Etoile.

