La neige revient dans le Jura, attendue jusqu'en plaine

Cette fin de semaine devrait être marquée par une présence renforcée de la neige sur le Jura, attendue jusqu’en plaine.

Dès la fin de matinée, ce mardi 28 novembre, elle devrait tomber sur le haut Jura, avec une limite pluie neige d’abord fixée à 500-600 mètres avant de descendre à 400 mètres. Dans l’après-midi, elle devrait se renforcer et gagner Poligny, Champagnole et Thoirette au sud. Ces chutes de neige vont se poursuivre dans la nuit de mardi à mercredi. Mais c’est jeudi qu’elle va vraiment se renforcer et gagner la plaine, de Vaudrey au nord à Thoirette au sud, épargnant dans un premier temps Dole et Dampierre, où elle tombera malgré tout au cours de l’après-midi.

Ces chutes de neige vont se poursuivre jeudi dans la soirée et dans la nuit, et durer jusqu’à la fin du week-end.