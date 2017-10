Poligny, fête, Pive, monnaie locale

La fête de la Pive, monnaie locale comtoise, avait pour objectif d’être une fête populaire. Pari réussi le samedi 23 septembre avec une belle affluence, estimée à 400 personnes. Le maire de Poligny, Dominique Bonnet, a d’abord remis en préambule à l’équipe de la Pive l’un des panneaux qui désormais accueillent le visiteur aux entrées de ville en lui signalant qu’à Poligny, « nous acceptons les Pives ». Puis ce fut le temps des nombreux jeux proposés aux enfants, tous gratuits (tours en calèche, mikado géant, jeux par la ludothèque itinérante, etc). La fanfare le Pélican, pendant ce temps-là, animait les rues en donnant une aubade devant chaque commerce acceptant les Pives.

Une soupe solidaire antigaspi

Tout l’après-midi, sous un coin du chapiteau, on s’est activé pour préparer les formidables quantités de fruits et légumes remis généreusement à cette occasion par les stands primeurs de la place. L’armée de couteaux éplucheurs était tenue par les bénévoles de nombreuses associations , avec pour résultat des bassines entières de soupe et de salades de fruits offertes aux visiteurs. Au cours du repas pris ensemble, le public a bénéficié de concerts offerts par des musiciens haut de gamme. Mathis et Mathieu, deux enfants du pays, au chant et à la guitare, furent suivis par le groupe de jazz de Lons « Maudit Groove », et la soirée s’est conclue par la belle prestation de blues-rock du groupe « Cartel ».

Le pouvoir des consommateurs

Selon Jean-Jacques Bret, l’un des organisateurs, « une monnaie locale comme la Pive, c’est le renoncement à la fatalité du déclin des commerces artisans et producteurs, des centres villes et des zones rurales environnantes ». Avec la Pive, le consommateur devient aussi consom’acteur, c’est à dire un citoyen responsable de ses actes et conscient de son pouvoir de faire vivre (ou mourir) l’économie locale.

Stéphane Hovaere