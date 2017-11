Arbois, TF1, meilleure boulangerie de France, Horbach

« On n’osait pas regarder la télévision tellement on avait peur » : le 13 octobre au soir, toute la famille (en particulier les enfants qui les avaient poussés) était réunie chez Odile et Jean-Pierre Horbach devant le petit écran. Comme des millions de téléspectateurs, le couple de boulangers a découvert en direct l’émission « La meilleure boulangerie de France », dont le concept consiste à élire le meilleur mitron à l’issue d’épreuves éliminatoires sur un thème imposé (la pomme Belle fille de Salins) ou libre (leur célèbre galette au sucre). Face à leur adversaire lédonien, les arboisiens ont dégainé le Macvin pour flamber des pommes incorporées avec des noisettes à une tarte tatin revisitée.

Un « acteur » réservé

Une touche « made in Arbois » qui n’a pas laissé insensibles les juges Norbert et Bruno, d’où des notes plus qu’honorables. « Nos clients en particulier les jeunes y croyaient » témoigne Odile Horbach… puisque ce sont ces mêmes clients qui les avaient inscrits au concours. Une décision reçue comme un coup de Trafalgar par Jean-Pierre Horbach, lui d’ordinaire « très réservé ». « même au téléphone, il a du mal à répondre » plaisante sa volubile épouse… qui n’était pas moins stressée le 3 mai 2017 : « l’équipe de tournage, composé de 13 personnes a débarqué à 7 h du matin. Ils étaient formidables et nous ont vite mis à l’aise, mais nous étions ce jour-là la seule boulangerie ouverte en ville. Parfois l’équipe demandait à fermer le magasin pour tourner une prise, mais nos clients attendaient à l’extérieur ! ». Être filmés une journée entière par les caméras, tout en ayant beaucoup de pain sur la planche : une vraie gageure relevée avec spontanéité et naturel. « Vous étiez naturel, vous vous étiez bien ! » : tels sont d’ailleurs les propos revenus dans la bouche des clients depuis l’émission diffusée sur TF1, il y a quatre semaines. « Aux habitués, se sont greffés des arboisiens ne sachant par exemple pas que nous faisions du pâté en croûte le week-end » s’enthousiasme Odile Horbach. « Mais aussi des clients curieux de goûter aux spécialités vues à la TV, comme ces Montbéliardais venus acheter une galette il y a quelques jours ». Des galettes d’ailleurs croquées environ 30 % de plus qu’avant l’émission. Quant au pâté en croûte, « on en vend deux fois plus » confie l’heureuse boulangère.

90 h de travail par semaine

« C’est une expérience à vivre une fois dans sa vie. Nous ne le regrettons pas ! L’émission reflète bien l’entreprise et le travail accompli ».

Depuis sa prime jeunesse, Jean Pierre Horbach est en effet dans le pétrin : près de 90 h de travail par semaine, avec des « journées » de 18 h le week-end. Le prix à payer pour tout fabriquer « maison », y compris les viennoiseries (contrairement à d’autres boulangeries jurassiennes). L’autre prix à payer étant celui des matières premières, qui ne cesse de flamber : « le beurre est à 9 €/kg contre 4-5 avant, l’œuf est passé de 0,09 € à 0,14 €, et les gousses de vanille de 250 €/kg à 500 €/kg ». Mais l’amour du travail bien fait et des produits de qualité l’emportent… même si la boulangerie arboisienne s’est inclinée face au concurrent lédonien, 122 ans après sa fondation en 1895.

Stéphane Hovaere

Contact : 03 84 66 11 58