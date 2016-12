Il y a 13 ans, Sophie (ancienne hospitalière) et Daniel Levert- Favé (plombier à la retraite) ont eu le coup de foudre pour cette maison datant de 1781, située au bord de la départementale sur la commune des Bouchoux dans le hameau de Désertin à la frontière du Jura et de l’Ain.

Petit-à-petit, ils ont transformé cette bâtisse pour donner naissance à la maison d’hôte

« Les Prés volants ». En août 2014, ils ont obtenu l’agrément pour accueillir une famille complète dans la partie située au premier étage de la maison, dans un cadre soigné et faisant appel à des produits naturels (bois, lin, bambou…). Quant aux repas, ils sont préparés avec des produits locaux et peuvent être partagés avec les propriétaires des lieux.

Un lit électrique

Sophie et Daniel ont poursuivi leur projet en transformant totalement la partie qui servait jusque-là de remise. Celle-ci comprend au rez-de-chaussée une belle pièce à vivre avec un salon et une partie salle à manger, une cuisine aménagée, ainsi qu’une chambre pour deux personnes (avec un lit électrique) et une salle de bain équipées et aux normes, pour accueillir des personnes à mobilité réduite, puisque l’accès à cette partie de la maison se fait directement par le garage de plain-pied, avec une pente très douce.

En complément et à l’étage, se trouvent une autre chambre (avec un lit pour deux personnes et un lit une place modulable en longueur) ainsi qu’une salle de bain. Pour l’ensemble, le chauffage se fait par le sol ; tandis que l’isolation a été renforcée tant sur le plan phonique que thermique.

La ruralité : un vrai maillon de l’économie locale

Il y a quelques jours, à l’occasion d’une petite soirée inaugurale, en présence des artisans locaux qui ont pris part à ce projet, Sophie et Daniel ont reçu la marque « Parc » des mains de Florian Marguet (chargé de mission au Parc Naturel Régional du Haut-Jura).

« Pour obtenir cette marque, il faut répondre à différents critères : l’utilisation de biomatériaux, la valorisation des circuits courts, un réel attachement au territoire ainsi que la volonté de valoriser et promouvoir le patrimoine local en se démarquant d’une offre classique », précisait M. Marguet en ajoutant que sept hébergements ont obtenu cette marque sur le territoire du Parc.

Sophie et Daniel Levert-Favé ont tenu à souligner l’implication efficace au niveau des artisans de Basile Cortinovis (maçonnerie), Renaud Locatelli (électricité), Mickaël Fernandez (carrelage) et Grégorie Chanel (plaquiste).

Regrettant le manque de soutien des collectivités départementale et régionale en raison d’une nouvelle répartition des compétences, ils ont réaffirmé leur volonté de défendre cette forme de ruralité qui constitue un vrai maillon de l’économie locale.

Les Prés Volants sont ouverts tous les jours. Contact : 06 70 67 29 83 ou sur : contact@lespresvolants. fr – Site : www. lespresvolants.fr