« Comme tous les Dolois, les habitants des Mesnils-Pasteur ont droit à leur tranquillité et au respect de leur cadre de vie », rappelle dans un communiqué Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole. Il demande le départ au plus tard ce dimanche des gens du voyage qui occupent un terrain à proximité du rond-point de la vouivre.

Le premier magistrat justifie cet ultimatum par des arrestations de membres du campement au cours de l’été pour une série de cambriolages : « Quatre personnes ont été récemment interpellées dans le milieu des gens du voyage stationnés aux Mesnils-Pasteur et conduits en prison », précise-t-il. Le second argument de la mairie s’appuie des dégradations en terme de propreté du Petit-Bois, situé en contrebas du campement : « La situation n’était plus acceptable ».

” Ma femme va accoucher dans le week-end”

Anthony Blondey et sa famille, en tout une dizaine de personnes, sont installés depuis plus de deux mois sur une portion de terrain inoccupée. Ils ne comprennent pas l’acharnement de la municipalité. « Des gens ont été arrêtés sur le campement mais ce n’était pas notre famille ! Moi, je travaille juste à côté pour l’Association Saint-Michel le Haut. Mes enfants vont à l’école Louis Pasteur », explique-t-il.

Vendredi matin, toute la famille s’activait pour nettoyer et ranger le campement : « Ceux qui sont partis hier ont laissé des ordures partout, on subit nous aussi la situation mais on va faire de notre mieux pour tout remettre en état ».

Concernant les dégradations relevées au Petit-Bois, Anthony Blondey rappelle que la mise à disposition d’un simple sanitaire de chantier réglerait immédiatement le problème. « On est prêt à payer pour les toilettes, l’eau, l’électricité. On ne demande qu’à trouver une solution avec la mairie ».

La décision de la famille est prise, elle ne quittera pas le campement ce dimanche, quitte à s’acquitter de l’amende forfaitaire de 11 euros par jour : « Ma femme va accoucher dans le week-end, on ne peut pas partir maintenant. Si je perds l’emplacement, je risque de ne plus avoir de travail en plus”, explique Anthony Blondey.

La famille Blondey a aujourd’hui l’impression de payer pour les erreurs et l’incivisme des autres : « On respecte les habitants et les lieux et nous ne sommes pas des voleurs, on cherche un prétexte pour nous faire partir ! “. Anthony Blondey espère pouvoir être reçu en mairie ce lundi pour entamer le dialogue avec la municipalité.

Rémi Champomier