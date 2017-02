Urbanisme. Commerce. Préemption.

En face de la place Misery-Courtion, dans la rue de Nevy, la commune vient de faire l’acquisition d’un gros bâtiment comprenant deux logements et un local à usage commercial. Cela fait longtemps que la maison Bonnivard intéressait la municipalité, mais les propriétaires ne souhaitaient pas se séparer de leur bien. C’est désormais chose faite et cela permet d’agrandir le parc locatif communal. « Avec les trois logements au-dessus du Crédit Agricole, de la poste, de la perception et celui du presbytère, Voiteur possède désormais une belle offre de location pour soutenir le nombre d’enfants à l’école », explique Alain Quiclet, le maire.

Voilà quelques dizaines d’années, la maison Bonnivard était occupée par la Caisse d’Épargne qui a laissé des plaques de marbre sur la façade, signe de son passage. Et récemment, un traiteur s’y était installé. Mais, désormais, le maire souhaite garder la main pour augmenter l’offre commerciale attractive du cœur de village avec une cohérence dans l’offre proposée.

« En plus du local commercial pour lequel j’ai une proposition intéressante d’installation, il y a deux beaux logements à rénover sans travaux de gros œuvre.

Il reste juste l’équipement à remettre au goût du jour. Les travaux débuteront en avril et les locataires pourront intégrer leurs logements à la fin de l’année. L’achat du bâtiment s’est fait sur les fonds propres de la commune. Cette opération d’environ 250 000 € est une opération blanche, les loyers compensant les remboursements d’emprunt. »

Une maison de services ?

La deuxième acquisition de la commune pour la fin d’année 2016 a été la maison Poirot, sur la route de Lons. Habité par un menuisier qui avait travaillé dans de nombreux lieux communaux (à la salle des fêtes pour installer le plancher, à la bibliothèque pour mettre en place les étagères), l’édifice est composé d’un bâtiment d’habitation, d’un garage et d’un atelier. « C’était une opportunité pour la commune qui l’a acquis pour la somme dérisoire de 64 000 €. Il y aura des travaux de rénovation à faire. La commune est en réflexion sur un projet de lieu de services à la population, à l’enfance. L’occasion était trop belle pour laisser passer un bâtiment près de l’école, si proche du centre », conclut le maire, satisfait de ces projets.