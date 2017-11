La ligne Paris - Lausanne perturbée par une chute de tracteur

C’est un incident peu banal que relate ce soir la Gendarmerie du Jura via sa page Facebook : la chute d’un tracteur agricole sur la voie ferrée reliant Lausanne à Paris, survenue cet après-midi à Champvans à 16h15. Et d’expliquer : “Un agriculteur voulant débroussailler son terrain en bordure de voie ferrée, s’est approché trop près du ravin et c’est l’accident ! Son tracteur agricole glisse et bascule dans le vide. Il s’écrase 7 mètres plus bas sur les voies de la ligne SNCF”.

L’agriculteur a eu la chance qu’aucun train ne soit arrivé à ce moment-là et il est sorti indemne de cet accident, ayant pu s’extraire seul de l’engin. Les gendarmes dépêchés sur place l’ont donc retrouvé indemne, mais plutôt choqué par sa mésaventure.

L’accident a toutefois entraîné quelques perturbations côté SNCF, dont les agents ont dû couper le courant des caténaires avant que le tracteur puisse être sorti de sa fâcheuse posture, vers 18h30.