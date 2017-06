Poligny, journée citoyenne, travaux

Une trentaine de Polinois se sentant concernés par l’état et l’entretien de leur cité et de leur cadre de vie se sont donnés rendez-vous le 3 juin afin d’effectuer collectivement des travaux d’élagage, de nettoyage, de débroussaillage et de décoration. Ne dérogeant pas à ses bonnes habitudes, Monsieur le maire fut un des premiers motivés à montrer le bon exemple. Pour cette édition, la priorité a été placée sur 4 des 8 ateliers prévus : un classique fut celui de désherbage et de taille pour la rue de la République et celle de la Résistance. Fréquemment utilisés, les deux bancs de la promenade du Vigneron nécessitaient un sérieux rajeunissement. En l’occasion de la future commémoration de la 25e année de jumelage avec la ville tchèque de Klatovy, la salle Herzog servit d’atelier décoratif afin de créer des bouquets d’œillets, symbole de la cité slave.

La tour du paradis, tout près du ciel

Le plus impressionnant ainsi que le plus physique fut réservé à ceux qui ne souffrent pas de vertige. De nombreux Polinois qui n’avaient jamais eu la chance d’accéder au sommet de la tour du Paradis qui surplombe le quartier Boussières s’y sont frotté de très prés. Les cornes de sirène d’alarme qui y sont placées et une grande part des surfaces murales étant envahies par la végétation, il était grand temps de dégager les lieux. Toute cette matinée d’activité citoyenne fut conclue dans la convivialité autour d’un repas gracieusement et méritoirement offert.

De notre correspondant Alexandre Collard