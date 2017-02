Aventure. Humanitaire.

Cette année est la 20e édition du Raid 4L Trophy, aventure automobile solidaire destinée aux étudiants, filles et garçons, qui se déroule du 16 au 26 février. Traversant la France, l’Espagne et le Maroc avec diverses étapes dans le Merzouga et l’Atlas, le but final est de distribuer des fournitures scolaires et sportives. Pour Melissa Vieux, c’est de Domblans qu’elle est partie mardi 14 février pour aller chercher sa copilote, Juliette Ripart, à Clairvaux-les-Lacs. Ensemble, à bord de leur 4L orange au numéro de dossard 1276, elles ont pris la route de Biarritz pour rejoindre les 1450 équipes inscrites pour ce périple marocain.

Cela fait près d’un an qu’elles ont préparé ce départ. Juste avant de prendre la route, Mélissa Vieux aime à se souvenir du moment où tout s’est décidé. « Une copine m’avait parlé de ce qu’elle avait vécu l’an dernier, cela m’a intéressée. Juliette en avait entendu parler aussi. Alors, en mars, nous avons envoyé notre inscription. Le but premier est de monter un dossier de sponsoring pour réunir entre 8000 et 9000 euros afin de financer l’aventure. Vingt-cinq sponsors nous ont soutenues financièrement. Nous avons reçu des dons de fournitures à distribuer de la part de Smoby, Monts-et-Terroirs et l’Atac de Voiteur auprès duquel une collecte de denrées a été faite en novembre en sortie de magasin. »

6000 kilomètres de périple

Grâce au soutien familial et amical, le voyage s’est préparé tranquillement au cours des mois avec les précieux conseils techniques et logistiques des organisateurs. « Nous avons acheté une 4L qui avait fait le raid l’an dernier ; elle était en bon état. Elle est prête à repartir pour les 6000 kilomètres de périple”.

Ce seront des routes goudronnées en France et Espagne mais, ensuite, ce ne seront que sable et cailloux au Maroc. »

L’aventure est très bien organisée, estime la jeune Domblanaise, qui apprécie les conseils donnés pour vivre au mieux les dix jours d’aventure. « Les bivouacs de nuit nous proposent le dîner et le petit-déjeuner mais, en dehors de l’eau et l’essence qui nous sont fournies, les courses pour les déjeuners sont déjà dans notre voiture. Il fait 20° en journée actuellement mais il fait très froid la nuit : nous sommes prévenues et équipées en fonction de cela. Ce sera donc survêtement et sweat-shirt pour être confortablement vêtues pour la conduite », confie Melissa Vieux en avouant que l’adrénaline est à son comble la veille du départ. « Nous espérons bien profiter au maximum de cette aventure humanitaire que nous souhaitons riche de rencontres, de découvertes d’autres cultures et de beaux paysages à admirer. » L’aventure est à suivre sur le site de 4L Trophy ou sur leur site facebook « les Ju’Mel en 4L ».