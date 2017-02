Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017, l’association La fraternelle à Saint-Claude, organise des ateliers ludiques les après-midi de 14 h à 17 h à la Maison du Peuple pour les jeunes âgés de 8 à 16 ans. L’objectif est d’accompagner les enfants et les jeunes dans la découverte du patrimoine de la Maison du Peuple. En lien avec la résidence du collectif « Terrains Vagues », elle a concocté un programme d’activités artistiques sur cinq demi-journées : exploration graphique du bâtiment (frottage, dessin, photo) et de son histoire coopérative et impression d’affiches en utilisant les techniques de la linogravure, typographie et sérigraphie.

Le programme.

Lundi 27 février : visite graphique.

Mardi 28 février : gravure, typographie et jeux de matière.

Mercredi 1er mars : gravure, typographie et sérigraphie.

Jeudi 2 mars : gravure, typographie et dessin.

Vendredi 3 mars : sérigraphie et gravure puis goûter avec les familles et remise des pass ambassadeurs (comprenant une entrée pour une visite guidée de la Maison du Peuple et une entrée à un spectacle au choix pour le jeune et deux accompagnants).

Ces ateliers sont organisés dans le cadre du projet « C’est mon patrimoine ! » porté par le Ministère de la Culture et de la Communication avec le soutien de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et du Commissariat général à l’égalité des territoires.

Participation : 5€. Places limitées à 15 participants. Engagement sur les cinq ateliers.

Infos et inscriptions au 03 84 45 42 26 ou info@maisondupeuple.fr ou à la Boutique de La fraternelle).