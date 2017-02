La France insoumise s’inquiète du « dégagisme politique »

L’intervention de Jean Luc Mélenchon à Lons ou d’un des ses proches est souvent marquée par un symbolique . Cette fois-ci, c’est depuis une commune proche de la ville préfecture qu’a démarré la collecte des parrainage pour le candidat de la France insoumise à la présidentielle . Collecte qui semble avoir plutot bien marché dans le Jura. « Les maires ont apporté leur appui non pas toujours par conviction mais parce que que c’est assurer la pluralité des débats », a lancé Alexis Corbière, qui intervenait devant près de 200 militants ou sympathisant, vendredi 10 février au Carrefour de la communication, à Lons.

« On sent une colère »

Avec en toile de fond, le symbole Phi, la lettre de l’alphabet grec qui symbolise l’harmonie et la sagesse, l’orateur a détaille le programme de la France insoumise qui s’articule autour de trois urgences. Non sans avoir auparavant resituer le contexte polituque et surtout l’état d’esprit des citoyens, « Nous sommes dans un monde politique qui est comme une mère déchaînée on sent une colère qui monte dans le pays », a -t-il lancé estimant que les Français sont avides de changement et veulent voir de nouvelles têtes émerger. « Nous sommes dans une forme de dégagisme populaire » qui se manifeste, selon lui deux manière, « le repliement sur soi ou une exigence éthique ».

Selon l’orateur, les sympathisants de droite ont élu François Filon à la primaire de la droite et du centre parce qu’ il était à l’époque porteur d’eéhique. La primaire de la gauche a désigné Benoît Hamon parce qu’ il était le candidat « le moins connu et le moins comptable du bilan du gouvernement ». Il a insisté sur la nécessité de renouvellement aussi du langage politique dans une période marquée par un absentéisme de masse en particulier des classes populaires. « 95 % de la poupulation ne s’est pas rendu à la primaire du PS. Ce sont les happy few qui se sont mobilisés », a encore estimé Alexis Corbières qui a dit refuser « une union sans contenu qui n’est qu’une combine »

Monarchie républicaine

La campagne de Jean-Luc Mélenchon c’est d’abord une méthode pour élaborer un programme, L’avenir en commun. Un programme qui repose sur une L’urgence démocratique passant par l’instauration d’une VI République .« Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat à proposer la mise a bas de la monarchie républicaine », a estime M. Corbière ajoutant à propos de la loi travail, dite El Khomri, et l’utilisation du 49.3 par le gouvernement : « Il faut en finir avec ce système » . Ce défi démocratiue est intimement lié à l’urgence sociale. « Le problème dans ce pays est le redistribution de la richesse » , a- t-il dit avant d’évoquer l’urgence écologique. « L’écologie est aujourd’hui est au cœur du combat, pourtant je n’ai pas toujours été écologiste ». « Être pour ou contre l’Europe , ce n’est pas le débat, L’Europe on la change ou on la quitte », s’est encore exclamé le représentant de La France insoumise qui est un mouvementet non un parti politique.