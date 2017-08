Au départ, le projet part de la volonté de rapprocher les communes de Chaumont et de Cinquétral grâce à une course à pied. Et 31 ans plus tard, la « Foulée des As » est plus que jamais un rendez-vous immanquable pour tous les sportifs jurassiens. C’est le dimanche 20 août qu’aura lieu cette édition 2017, qui partira de Cinquétral pour rejoindre Chaumont au terme d’un parcours de 13 kilomètres. Une journée qui s’adresse aux compétiteurs mais également à celles et ceux qui aiment prendre leur temps puisqu’une randonnée est organisée.

Une nouveauté pour l’épreuve

Si la course est l’événement phare de cette journée, une randonnée est également organisée le long du sentier qui sera balisé pour l’occasion. Les marcheurs partiront à 9 heures tandis que les coureurs démarreront à 10 heures, le but étant « que tout le monde arrive en même temps » explique Pierre-Yves Lahaye, président de l’association d’animation de Cinquétral, en charge de la « Foulée des As ». La course mènera les participants à travers la forêt de Frenois. En sus de proposer de beaux panoramas du Haut-Jura, le parcours propose cette année une nouveauté : un passage sur le chemin du Crêt Pourri, rendu praticable depuis que la communauté de communes l’a réhabilité.

« Challenge du Jura »

L’organisation s’attend à recevoir une centaine de participants à la course. La plupart sont des locaux, mais quelques sportifs du reste du département font également le déplacement, « La Foulée des As » étant inscrite au calendrier du « Challenge du Jura ». Les meilleurs d’entre eux réussissent à boucler l’épreuve en 45 minutes. Les randonneurs mettront entre trois et quatre heures pour se rendre à Chaumont. Un petit ravitaillement sera proposé à l’arrivée, ainsi que des douches. Il sera également possible de profiter des services de kinésithérapeutes. Des navettes pour aller de Chaumont à Cinquétral seront disponibles avant le début de cette 31e édition afin de permettre aux participants de laisser leur véhicule à l’arrivée et de repartir directement une fois leur effort terminé. Il est conseillé de se munir de chaussures de marche et de course mixte.

Plus d’informations : 06 80 78 35 08 ou au 03 84 41 04 18. Inscription à la course : 10 €, de la catégorie cadet à master. Inscription à la randonnée : 5 €, ouverte à tous les âges.

Mathieu Albertelli