“Cela fait 27 ans que la Forestière existe, et chaque année ses organisateurs proposent des nouveautés afin d’attirer des pratiquants de tous âges ; contribuant également à faire connaître le Haut-Bugey, le Haut-Jura et plus globalement la Montagne du Jura, avec toutes les retombées économiques que cela entraîne“, déclarait vendredi soir Liliane Maissiat, maire d’Arbent, à l’occasion de l’assemblée générale de La Forestière qui comprendra plusieurs nouveautés en 2018.

“Le club va s’agrandir avec l’arrivée parmi nous des membres d’un autre club qui va s’arrêter : le Haut-Bugey VTT qui va s’arrêter” a annoncé Jérôme Bey, président du comité d’organisation. “Ainsi, nous pourrons proposer du VTT loisirs, tout en continuant à nous appuyer pour la compétition sur notre club support pour la compétition Vél’Haut-Jura Saint-Claude“.

Concernant les épreuves :

- La 28e édition se déroulera les 22 et 23 septembre. Pour le VTT, après avoir eu lieu à Saint-Claude, le départ des 100 km pourrait se faire à Lamoura. Ce changement va s’opérer dans le cadre d’une volonté de changer de site tous les trois ans. Les autres épreuves partiront des Moussières.

- Les épreuves de randonnée VTT seront redessinées et les distances simplifiées. Ainsi à 8 h, tout le monde partira pour au moins 60 km depuis Les Moussières, avec la possibilité une fois à Arbent de s’arrêter ou de continuer sur une boucle de 20 km complémentaire, ludique, simple et accessible (Arbent-Arbent). Quant au 40 km il s’élancera toujours d’Echallon.

- Concernant le site d’arrivée à Arbent, l’objectif est de restreindre l’espace entre la route qui accueille des arrivées et la partie arrière du site, où ont lieu les animations, afin de rendre l’ensemble plus lisible. Plus globalement le site d’arrivée sera repensé pour mettre en valeur les exposants et attirer le public.

- Le samedi, les deux épreuves pour les plus petits : la draisienne (dès 2 ans) et la première pédalée seront reconduites ; tout comme l’épreuve de free-style.

- L’épreuve d’enduro sera scindée en deux, avec une première partie début septembre sur le secteur de Lélex/Crozet et une seconde partie samedi 22 septembre sur le site d’Arbent.

- La 4e Forest-Cime se déroulera les 29, 30 juin et 1er juillet.

- Les épreuves cyclos auront lieu samedi 22 septembre en conservant notamment sur le grand parcours, le passage à travers les vignes du Cerdon.

