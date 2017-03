La finale du championnat de France de biathlon U16 aura lieu ce week-end à La Seigne

Malgré un hiver compliqué et des conditions météorologiques et d’enneigement souvent très difficiles pour l’organisation des compétitions, l’ensemble du calendrier national U16 a été assuré grâce à la volonté et le savoir faire des organisateurs.

Cette année, c’est le ski-club de l’Olympic Mt D’or qui aura le plaisir de clôturer la saison de la catégorie des U16 avec l’organisation de la troisième étape du Samse National Tour organisée sur le site de La Seigne. Les 150 athlètes classés au Samse national Tour auront une dernière chance ce week-end d’améliorer leur position pour le classement final comptant comme Championnat de France de la catégorie.

Cinq compétitions individuelles auront été réalisées, les trois meilleures performances seront retenues pour la réalisation du classement pour désigner les nouveaux leaders et champion (ne)s de France 2017 de la catégorie U16. Il est important de signaler que le classement final du Championnat de France revêt une grande importance pour ces futurs champions car il détermine également les entrées dans les structures d’entraînements interrégionales.

Les cinq meilleurs (es) du classement seront également invité(e)s à participer à la Mass-Start U19 organisée lors de la grande fête des championnats de France nordiques qui auront lieu à Bessans.

Les leaders sont actuellement, chez les filles, Maya Cloeten (DA) qui possède une avance confortable de 35 points sur Noémie Remonnay (MJ). Coté garçon, le classement est beaucoup plus serré … Mathis Desloges (DA), ne possède que 2 petits points d’avance sur le Savoyard Gaspart Rousset.

Mais attention. Dès la prochaine compétition il sera procédé aux premiers décomptes de course afin de retirer les 2 plus mauvaises performance et cela peut largement bouleverser la hiérarchie actuelle.

Le programme officiel du week-end.

Samedi 4 mars : course/sprint.

9h30 – 10h20 : essais de tir U16 Hommes

10h30 – 11h45 : sprint U16 Hommes 7,5 km (CD)

12h00 – 12h50 : essais de tir U16 Dames

13h00 – 14h15 : sprint U16 Dames 6 km (CD)

14h30 : remise des prix sur le stade

18h00 : informations de course, remise des dossards

Dimanche 5 mars : course/poursuite.

09h15 – 10h05 : essais de tir U16 Hommes

10h15 – 11h00 : poursuite U16 Hommes 10 km (CDD)

11h30 – 12h20 : essais de tir U16 Dames

12h30 – 13h15 : poursuite U16 Dames 8 km (CDD)

13h30 : remise des prix – repas.