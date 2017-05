Nozeroy, violon, fête, France 3

Pour sa 2ème édition, la fête du violon qui s’est déroulée les 19 et 20 mai a connu « un franc succès » selon son organisateur, Romain Mary. Près de 200 entrées ont été comptabilisées au bal folk (animé par les Violons du Jura et des Haute-Alpes) et au repas du samedi soir, tandis que la journée les musiciens se sont rendus en petits groupes dans les commerces de Nozeroy pour des mini concerts appréciés. Tout celà sous l’œil des caméras de France 3 Franche-Comté : une équipe de 4 personnes (dont Florence Cicolella, journaliste) en a largement rendu compte dans la rubrique « Vu d’ici », diffusée lors du 19/20 le soir même. Des ateliers (cours de violon, guitare, danses savoyardes, lutherie…) ont aussi été mis en place dans différents appartements ou gîtes du village, tandis qu’à l’extérieur tronait le violon géant (plus de 6 mètres) réalisé par Alain Guy. Il faut dire que le gérant de la société Alsyl fabrique avec son épouse Sylvie des présentoirs de montres de luxe en polyuréthane pour des clients suisses. Le même matériau (et le seul point commun !) avec ce gigantesque violon, né à la suite d’un pari entre Romain Mary et Alain Guy, et qui fait désormais la fierté des villageois.