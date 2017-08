Chaux-des-Crotenay, autistes, foyer, Sillon Comtois

18 mois : c’est le temps qui a été nécessaire à Franck Stepien, directeur du foyer situé à la Chaux des Crotenay, pour « redresser » et « normaliser » celui-ci. Depuis de nombreuses années, le seul foyer pour autistes du Jura ne remplissait pas ses obligations « légales », du fait entre autre d’un important turn-over à la direction.

Un décès suspect et de la maltraitance ?

Huit directeurs en 10 ans, plusieurs licenciements, une enquête pénale sur le décès d’un résident en 2014, une autre enquête sur un résident portant des stigmates de maltraitance en juillet 2016, une jeune femme retrouvée avec 25 hématomes en janvier 2017. Sans compter de vives tensions entre certains salariés et leur directeur Franck Stepien. Voilà le tableau assez sombre d’une structure qui se voulait au départ exemplaire. Mais le directeur (passionné par les autistes et leurs causes) tire néanmoins un bilan honorable et plus que positif, car il a apporté de profonds changements au sein de la structure hébergeant 24h/24 et 365 jours par an 30 autistes sévères : « Des outils garantissant l’orientation, la prise en charge et le respect des droits des résidents ont été mis en place : projet d’établissement, règlement de fonctionnement, livret d’accueil remis aux résidents, etc. ».

Une inspection restée lettre morte

Un gros travail mis en place « avec les salariés et les familles des résidents » souligne celui qui a quitté ses fonctions le vendredi 11 août. Le sillon comtois a également fait l’objet d’une évaluation interne et externe, comme la loi le stipule. L’établissement a enfin mis en application 18 injonctions faites par l’ARS (Agence Régionale de Santé), principal financeur et organisme de tutelle. Chose qui n’avait pas été faite depuis une inspection de celle-ci en 2014… A titre d’exemple, Franck Stepien cite :

« des surdosages de médicaments, qui ont conduit à des hospitalisations ».

Il souligne que depuis 18 mois, aucun accident de ce type n’est a déplorer, « le foyer ayant investi dans des piluliers sécurisés et des armoires, elles même sécurisées ». Autre achat important : 60.000 € ont été investi dans le remplacement de 30 lits médicalisés. Enfin, cinq experts de l’autisme ont investi le foyer durant plusieurs mois pour former davantage les équipes aux bonnes conduites (instauration d’une culture de bien-traitance) et pour évaluer les 30 résidents.

Des projets de vie malgré le handicap

Une évaluation précise et pointue de chacun (y compris motricité, autonomie, etc.) pour définir un projet de vie personnalisé. « Les projets commenceront d’ailleurs leur mise en pratique à partir de septembre » souligne leur défenseur. Il est en revanche trop tôt pour préfigurer l’avenir du foyer selon Gérard Cart-Lamy, président de celui-ci depuis juin 2017, du fait des tractations en cours avec les financeurs (Conseil départemental et ARS). Mais il souligne : « Je tire mon chapeau à Franck Stepien pour tout ce qu’il a réalisé avec ses équipes. Contrairement à certaines rumeurs qui courent dans le secteur, il n’a pas été licencié (et encore moins pour faute lourde) ».

Des rumeurs qui révèlent un climat « tendu, même si les choses s’améliorent ».

Certains employés continueraient à faire en effet « obstruction » aux changements impulsés. Selon le président, un nouveau directeur est en cours de recrutement, qui prendrait ses fonctions en septembre si tout va bien. « Il n’y a pas de vacance de direction, la directrice adjointe assure l’intérim » assure le président.

Un changement structurel ?

Ce changement de directeur s’accompagnera sans doute d’un autre changement structurel : l’association du Sillon comtois qui portait le foyer depuis sa création céderait sa place à une fondation. Franck Stepien a organisé un pot de départ le 11 juillet avec le personnel : « une première », aucun de ses 8 prédécesseurs n’en ayant eu le loisir ou le désir…

Stéphane Hovaere