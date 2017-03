Les affaires de stupéfiants, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier connaît. Mais celle qu’a dû juger la chambre correctionnelle, ce mardi 7 mars, était des plus surprenantes, même pour des magistrats aguerris. Lorsque Dimitri, 25 ans, et Jacqueline*, 54 ans, se présente tous deux à la barre, se qui surprend s’est l’écart d’âge, et surtout les raisons qui les amènent à comparaître devant le juge ; l’un pour acquisition, détention, transport et usage de stupéfiants, l’autre pour complicité.

Mais le lien de famille qui les unit permet de rapidement comprendre la raison de leur procès ; Jacqueline est la tante de Dimitri. Une tante prévenante, un peu trop, au point de franchir la ligne rouge. Si son neveu était lui jugé pour des faits établis entre janvier 2013 et janvier 2016, Jacqueline, elle, était présente au tribunal pour une complicité de quelques semaines ; du 16 févier 2015 au 9 avril de la même année. Durant plusieurs semaines, la tante de Dimitri, femme de ménage au commissariat de police de Lons-le-Saunier depuis 1991, ne s’évertue effectivement pas à faire seulement ce pourquoi elle est là. Entre deux coups de balai dans le local d’écoute des enquêteurs, la technicienne de surface voit le surnom de son neveu « Dim’ », noté au tableau, parmi une liste d’autres noms. Ni une, ni deux, Jacqueline appel sa sœur, la mère de Dimitri, pour savoir si cette dernière est au courant ; lui listant, par la même occasion, l’ensemble des noms annotés sur le tableau des enquêteurs. « Je lui ai dit tout cela pour la prévenir, mais elle devait le garder pour elle et ne pas en parler », explique la quinquagénaire devant le président du tribunal. « On peut comprendre que pour des raisons familiales, vous ayez eu envie de prévenir votre sœur, mais pourquoi lui divulguer toute la liste des noms ? », s’interroge alors le président. « J’ai été naïve, je pensais que l’info ne circulerait pas », s’excuse alors Jacqueline.

La tante fouille plus de 10 fois

Rapidement, l’ensemble des personnes mises sous écoute cessent de communiquer entre elles, si bien que les enquêteurs se doutent qu’une information a fuité. Jacqueline, partie en vacance à la même période, les doutes se portent alors sur sa remplaçante, présente seulement depuis quelques jours. Ils dissimulent alors une caméra dans la salle d’écoute, et sur les bandes, voient la nouvelle femme de ménage… faire simplement son travail.

Au retour de Jacqueline, les enquêteurs continuent de filmer la pièce, jusqu’à s’apercevoir que c’est effectivement celle en qui ils avaient confiance, qui n’hésite pas à récolter des informations sur le tableau, dans des dossiers, ou des ordinateurs. À plus de dix reprises, la femme de ménage fera plus que balayer du regard la pièce. Les enquêteurs vont jusqu’à laisser de fausses informations en évidence à l’intention de Jacqueline ; informations qui circuleront rapidement.

« C’était de la curiosité mal placée »

Mise à mal, l’enquête des policiers sur les réseaux de trafiquants de cannabis, héroïne et cocaïne patine. Pour le ministère public, il est donc évident qu’en plus de vouloir aider son neveu, Jacqueline a cherché ralentir les enquêteurs. Une thèse à laquelle son avocate s’est opposée, expliquant qu’aucun élément du dossier ne prouvait qu’elle voulait mettre l’enquête en échec, aux vues de l’inexistence des connaissances qu’avait cette femme concernant l’affaire en cour contre son neveu. « Elle a vu son nom sur un tableau, parmi une liste d’autres noms, mais a aucun moment elle n’a su que cela concernait une affaire de stupéfiants. C’était de la curiosité mal placée. »

Une curiosité pour laquelle Jacqueline a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis. Son neveu, lui, a été condamné à 8 mois également, donc 4 fermes, assortis d’une obligation de soin et de trouver un travail.

* le prénom a été modifié.