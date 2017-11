« J’ai toujours voulu monter des ateliers sur la culture urbaine, sous toutes ses formes ; aussi bien le rap, que la danse hip-hop, ou le graffiti, afin que les jeunes apprennent à la maîtriser », explique Wassim Khalfaoui, animateur à la Maison Commune, et initiateur de ces ateliers. En partenariat avec les Scènes du Jura, un premier atelier a vu le jour le 11 octobre dernier ; une initiation à la danse hip-hop encadrée par un danseur de la compagnie Accrorap, suivit d’une découverte in situ, avec le spectacle « Un break à Mozart », donné par le danseur et sa compagnie, à la Commanderie de Dole, le 17 octobre dernier.

Une vraie technique

Dès le lendemain, un second atelier prenait le relais. Cette fois, place au rap, à travers un atelier d’écriture encadré par José Shungu, rappeur et chanteur bisontin, venu apprendre les rudiments de l’écriture urbaine, durant cinq séances. Un atelier, directement lié au concert du rappeur Kery James, passé par la scène du théâtre de Lons, vendredi 27 octobre dernier, auquel la dizaine de jeunes participants à l’atelier d’écriture a assisté. « Le but est de leur montrer que la culture qu’ils aiment ; rap, danse, demande une vraie technique. Nous voulons également faire évoluer leur point de vue sur le rap, par exemple, qui a évolué dans la vulgarité ; nous voulons leur montrer que c’est bien plus que ça. C’est un vrai projet de vivre ensemble », explique Wassim Khalfaoui.

Un point de vue dans lequel il est rejoint par le rappeur professionnel José Shungu, qui durant ces vacances, vient d’apprendre les bases du rap à une dizaine de jeunes âgés de 11 à 14 ans. « J’ai commencé l’atelier par leur parler de l’histoire du rap, qui a plus de 40 ans aujourd’hui, de ses origines culturelles et sociales. Le but étant de favoriser leur propre expression plutôt que de véhiculer les traditionnels clichés. » Stylo en main, les jeunes travaillent donc leur texte ; la rythmique, les rimes, les syllabes, mais également l’interprétation scénique, leur permettant ainsi « d’arriver à faire danser les mots ». Libres sur les thèmes abordés, les textes tournent autour de leur quotidien : les vacances pour les uns, les portables pour les autres, la vie du quartier également (lire ci-après).

Rimes, rythmique et relaxation

À 13 ans, Izak écrivait déjà des petits textes de rap dans sa chambre, « mais là je me rends compte que c’est plus compliqué que ça en a l’air. On apprend les différents styles de rimes ; les croisées, les embrassées, les plates, mais aussi l’importance de la taille des phrases, des syllabes et de la rythmique. » À 11 ans, Maëva-Anaïs, est venue, elle, « pour apprendre de nouvelle chose et s’instruire. » Pour celle qui pensait « que faire du rap était simple », la découverte a été totale. « En plus des différentes techniques d’écritures, j’ai aussi appris à me relaxer, à bien me tenir pour dire mon texte et à articuler. Ce n’est pas si simple que ça. »

L’atelier rap terminé, les jeunes de la Maison Commune pourront retrouver la culture urbaine dès les vacances de Noël, avec un nouvel atelier de dance hip-hop et un second, dédié au street-art et aux graffitis ; le tout encadré par des professionnels de la discipline.

Raper sur le quartier

À 13 ans Izak est déjà bien conscient de la réalité de son quartier. Le jeune homme a d’ailleurs écrit son texte sur ce dernier, comme un témoignage de son quotidien.

« J’arrive dans le quartier, je croise les amis.

On aime s’amuser, même quand le temps est pourri.

Pour s’amuser on aime bien courir,

et tous les jours ça nous donne le sourire.

Jouer au foot nous change les idées,

ça nous permet de nous défouler.

Les grands du quartier sortent les bécanes.

À toute vitesse partent en roue arrière.

Ils font les fous, ils font des vannes.

Ça leur permet de prendre l’air.

La police les croise dans la rue,

eux, ils partent en courses poursuite.

Ils les ont plus revus,

je pense qu’ils ont commis un délit de fuite.

Bandit a commencé à se droguer.

Bandit risque de se faire attraper.

Bandit s’est fait courser.

Bandit s’est fait emprisonner. »