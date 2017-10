Arbois, Cuisance, spéologie, aventure

Au cours de la journée citoyenne d’Arbois (le 7 octobre), le Cercle Arboisien de Recherches Spéléologiques (CARS) avait nettoyé une profonde vasque (8,50 mètres) au pied de la cascade du Dérochoir, sur la Cuisance à hauteur de Mesnay. Travaux spectaculaires, mais moins que les plongées réalisées à 100 ou 200 mètres sous le plateau de la Châtelaine, aux confins des entrailles terrestres. Pour mettre en lumière cette aventure des temps modernes, le CARS a aussi organisé le 14 octobre à la salle des fêtes, une conférence sur « la Cuisance Souterraine », animée par son président Roger Lutz et Antony Pernet. Grâce à un diaporama commenté, on a découvert que le réseau souterrain déjà exploré sous La Chatelaine compte environ 10 km, mais qu’il doit en réalité mesurer quelque 100 kms, si ce n’est plus ! Un véritable labyrinthe qui montre l’étendue du karst et de notre ignorance face à mère Nature. Mais au fait, pourquoi se lancer dans ces expéditions -parfois risquées- dans l’obscurité et la boue ? Les passionnés du CARS répondent : « Pour connaître les points d‘eau et les protéger, pour contrôler les vides souterrains, pour faire avancer la science… » Une chose est sûre : grâce à ces explications, on comprend mieux la vulnérabilité de la Cuisance, car tout ce qui est entre dans le sol des plateaux finit immanquablement dans les villages et villes qu’elle irrigue. Une notion à retenir, à l’heure où l’UFC Que choisir vient de révéler une étude choc sur l’état de l’eau potable en France.

Contact : Roger Lutz 03 84 51 74 34

De notre correspondant Jacky Millet