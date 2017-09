« Ce véhicule qui a demandé six mois de travaux d’aménagement par le prestataire vient d’être livré. Il comprend un coin-bureau chauffé pour l’accueil et l’écoute. Doté de plusieurs coffres de rangement, il sera équipé d’un ordinateur et d’une imprimante. À l’arrière, se trouvent un réfrigérateur/ congélateur et six étagères latérales qui permettront de stocker jusqu’à 500 kg. A l’extérieur il est possible de déplier un auvent en fonction des besoins météorologiques (soleil, pluie…) », expliquaient jeudi dernier Maxime Ballaud, président de l’Union Locale de la Croix-Rouge Française pour le Haut-Jura et Patrice Laroche (responsable de l’action Croix-Rouge du Haut-Jura) à l’occasion de la présentation du véhicule qui va permettre de lancer le 22 septembre prochain « La Croix-Rouge sur roues ». Ce dispositif itinérant a été mis en place au niveau national depuis quatre ans pour aller à la rencontre d’une partie de la population qui a des droits mais qui ne les connaît pas.

Une première dans le Jura

« Nous finalisons une convention avec la CPAM ; ce qui nous permettra d’avoir un interlocuteur privilégié. Et grâce à notre PC portable, nous pourrons accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches. En complément, pour cette première dans le Jura, nous disposerons d’un stock tampon de denrées pour distribuer des colis d’urgence en s’appuyant sur la Banque alimentaire qui nous permettra d’avoir des produits secs et des produits d’hygiène. Notre but est de pouvoir être complémentaire des actions déjà menées dans haut-Jura par l’Epicerie sociale et les Restos du cœur, pour les personnes isolées ou qui ne peuvent pas se déplacer ».

Ainsi, la première des tournées qui auront lieu dans un premier temps chaque semaine le vendredi, se déroulera le 22 septembre prochain dans les communes de Haut-Jura Saint-Claude (Lajoux, Mijoux, La Pesse, Septmoncel, Molinges, Viry…).

Besoin de bénévoles

« Cette première tournée avec trois bénévoles, permettra de prendre nos marques et de prendre contact avec les communes avec lesquels nous espérons constituer un réseau. Pour mener à bien cette nouvelle mission, nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles une demi-journée ou une journée par semaine avec plusieurs profils ; des personnes qui ont quelques connaissances administratives et comptables, des personnes plutôt intéressées par la manutention et la logistique ainsi que des chauffeurs », ajoutait Henri Maynier, référent Croix-Rouge sur roues Haut-Jura en précisant que des formations seront proposées aux bénévoles. Ce véhicule qui sera marqué Croix-Rouge mais de façon discrète pour favoriser la confidentialité, a été financé à 70 % par le Conseil départemental du Jura, le Conseil régional de Bourgogne/Franche-Comté, la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude et la Croix-Rouge Française.

> Les personnes intéressées peuvent contacter M. Maynier au 06 86 86 28 22 ou à l’union locale au 03 84 45 13 15. Mail : ul.hautjura@croix-rouge.fr