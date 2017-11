La côte de Vouglans au plus bas, le port de la Saisse est à sec

Les images sont impressionnantes et presque vertigineuses, tant depuis le pont de la Pyle que du port de la Saisse. Actuellement, la côte du lac de Vouglans est au plus bas : 405,54 mètres au 2 novembre. « Soit 22,46 m en dessous de son niveau », notent les pêcheurs de la Gaule moirantine. Conséquence de cette cote basse, de nombreuses mises à l’eau du côté du pont de la Pyle ne sont plus accessibles, la mise à l’eau en béton du port de la Mercantine est également hors-service et seule reste la vieille route qui est accessible. Un peu plus loin, le port de la Saisse, à Pont de Poitte, est totalement à sec.

Faut-il s’alarmer de cette cote basse du lac de Vouglans, et le phénomène est-il exceptionnel ? Oui et non. Oui, la cote basse du lac de Vouglans est inquiétante et dès cet été, EDF mettait en avant « une hydrologie très basse depuis septembre 2016, avec des débits sur l’ensemble des cours d’eau très en deçà des niveaux habituels » ce qui expliquait un déficit d’eau « comparable à des années de fortes sécheresses printanières comme 2003 ou 2011 ».

La situation ne s’est pas spécialement améliorée en ce début d’automne, qui est plutôt sec et ensoleillé. Mais ce n’est pas la première fois que la cote descend si bas. Ainsi, si elle était de 412,87 mètres au plus bas à la mi-octobre 2016, à 411,13 mètres à la mi-octobre 2015 ou encore 414,29 mètres à la mi-octobre 2014, elle avait atteint les 402,32 mètres en 2013, autre année de grande sécheresse. Alors si Météo France annonce un week-end plutôt maussade, avec des pluies sur l’ensemble du département pour samedi après-midi et des averses dimanche, dites-vous que c’est plutôt une bonne nouvelle : le Jura en a besoin.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir