Poligny, écologie, religion

Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées le 22 octobre autour de l’événement « Habiter notre Terre », organisé par l’évêque Mgr Jordy et Sophie Thiery. L’objectif de cette journée diocésaine était de faire prendre conscience aux individus de la nécessité de modifier les modes de consommations actuels, et tout particulièrement la consommation alimentaire.

Huit ateliers

La journée a débuté avec une conférence du Père Mellon sur l’encyclique (lettre du pape adressée aux évêques et parfois à l’ensemble des fidèles) du Pape François « Laudato Si » devant 120 personnes, rappelant que : « Tout est lié ». La nature et l’Homme dépendent l’un de l’autre; d’après lui, il s’agit de « changer nos modes de vie » afin de « se libérer du consumérisme individualiste ». Autrement dit, de prendre conscience et d’agir pour stopper la problématique de la surconsommation et préserver notre terre. Puis, huit ateliers autour des points principaux abordés dans l’encyclique (la conversion écologique, « l’économie bienveillante » ou encore « un monde à contempler et consommer en conscience ») ont eu lieu à la maison du Diocèse, chez les Clarisses et à la salle Saint-Roch. Une fois la matinée de théorie finie, le repas a pu avoir lieu à la salle des fêtes…un repas végétarien ! Le menu du jour était malgré tout complet et équilibré, notamment grâce au pain spécial de l’artisan boulanger Jean-Louis Remy, démontrant ainsi que la viande à tous les repas n’est pas obligatoire. Autour d’eux, 13 exposants rejoignant les principes défendus ce jour, avaient fait le déplacement : la PIVE (monnaie locale), l’association Alter’marché du Dan, des producteurs locaux (avec du miel, de l’huile, des légumes de saison), du vin bio avec le domaine Chatillon, etc.

Une nouvelle manière d’être

Animée par Guillaume Rochon de la radio RCF Jura, une table ronde s’est déroulée devant la centaine de personnes présentes avec Mgr Jordy et trois autres intervenants issus du monde agricole. Après un bilan positif des ateliers menés auparavant, les intervenants ont pu expliquer le pourquoi de leur engagement dans l’écologie. Il en ressort que la conversion écologique offre une nouvelle manière de vivre avec soi-même, mais également avec autrui. « La conscience d’un avenir partagé par tous » permettrait d’ici 2050 de nourrir les 10 milliards d’êtres humains avec uniquement de l’agriculture biologique.

De notre correspondante Florelle Chauvin.