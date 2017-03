La concurrence avec Lons inquiète les commerçants

Commerce. Concurrence

L’Union Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA) de Bletterans a tenu son assemblée générale vendredi 3 mars à la salle des fêtes sous la présidence de Philippe Renard, Marie-Alice Ridez, Pierre et Paul Kuhni. Le bilan 2016 affiche une satisfaction mitigée pour les différentes manifestations surtout au niveau des lotos peu suivis. Les puces ont tiré leur épingle du jeu et les quinzaines commerciales stables (au niveau des années précédentes), le marché de Noël demeurant une valeur sûre. Autre satisfaction, les 112 adhérents, ce qui constitue un record, grâce à l’extension de l’UCIA sur le canton de Bletterans.

Un turn-over accéléré

Les Jardinales sont abandonnées au profit d’une éventuelle journée « le Seillon gourmand » le 24 juin. Autre abandon vraisemblable, le tournoi de foot de rue de Noël mais il restera deux quinzaines commerciales (avril et décembre), deux puces (18/06 et 24/09), la braderie le 22 juillet, et la fête des illuminations (à remplacer car elles commencent à dater). Loto le 9 décembre et marché de Noël, les 16 et 17 décembre clôtureront l’année. Malgré son dynamisme et son attractivité, l’UCIA redoute une désaffection de la clientèle locale au profit de nouvelles surfaces commerciales aux abords de Lons. À l’appui de ses dires, Philippe Renard a évoqué la fermeture de Bricomarché, concurrencé par celui de Montmorot et entraînant le licenciement de 10 personnes. Il a également évoqué la perspective du bourg-centre, pleine de promesse mais donc l’échéance lui paraît bien lointaine. « Certes aucun pas-de-porte n’est disponible, mais le rythme de renouvellement des commerces s’accélère. Nous sommes inquiets pour l’avenir » a-t-il conclu.