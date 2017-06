Samedi matin, dans un cadre vert et ensoleillé, une importante réception s’est déroulée au centre du village de La Pesse à l’occasion de la remise des labels « Village de neige » et « Station verte ». Mais qu’est-ce qu’une station verte ? « C’est un territoire de loisirs et de séjours, reconnu au niveau national comme une Station organisée respectueuse de l’environnement. Elle est située à la campagne, à la montagne, près des littoraux ou en outre-mer et offre les services et les plaisirs attendus dans l’univers Nature ».

Dans son intervention, Daniel Acker, président de la fédération française des stations vertes et des villages de neige, également maire de Wangenbourg-Engenthal a souligné la ressemblance entre sa commune et La Pesse. Puis, il s’est dit « frappé par le dynamisme de la commune, véritable paradis d’activités de pleine nature. C’est une destination de choix ».

Le premier label français

Le label « Station verte » existe depuis 1964. C’est le premier label touristique français qui fédère 700 destinations dont 30 qui sont aussi « Village de neige », avec des activités hiver et été. Dans le massif du Jura, seules douze communes sont labellisées : Morteau, Malbuisson, Métabief, Chapelle-des-Bois, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Clairvaux-les-Lacs, Moiransen-Montagne, Longchaumois, Divonne-les-Bains, Lélex et Hauteville dont trois ont le double label : Chapelle-des-Bois, Saint-Laurent-en-Grandvaux et Longchaumois.

Mais avant d’en arriver là, les candidats au label doivent passer plusieurs étapes successives : entre le montage du dossier qui réunit photos, documents et témoignages pour présenter toutes les activités proposées. Il faut ensuite répondre à dix critères, avant la visite d’un référent, puis la défense du dossier devant le congrès annuel.

Les caractéristiques naturelles

Le directeur de la fédération française des stations vertes et des villages de neige, Philippe Bernez a rappelé que la question du fleurissement du village ne concernait pas la plantation d’espèces en particulier, mais plutôt la mise en valeur des caractéristiques naturels propres du village.

Il a ensuite émis le souhait de mettre en réseau les communes labellisées du territoire. Désormais la commune bénéficiera d’un faisceau de communication supplémentaire via le site internet de la fédération. Celle-ci dispose aussi d’un logiciel qui permet de mesurer les marges de progression. En conclusion, le conseiller régional Frédéric Poncet a félicité la commune pour son dynamisme et l’importance, pour valoriser ces labels, de travailler avec le comité régional du tourisme dont il invitera le président à venir faire une visite.