En visite ce jeudi 19 janvier dans les locaux du Space, la sous-commission départementale de sécurité incendie a constaté l’absence de vérifications et d’entretien des installations techniques. Malgré leur installation récente (3 ans), ces défauts sont considérés comme préjudiciables à la sécurité du public et font obstacle au maintien de l’exploitation de l’établissement.

Cette inspection faisait suite à une première visite réalisée mi-novembre 2016, qui avait donné lieu à un avis défavorable. Hervé Prat, maire d’Eclans-Nenon, avait alors publié deux arrêtés d’ouvertures provisoires de 15 jours pour laisser un délais à l’exploitant. « Si l’exploitant n’est pas resté inactif, les éléments apportés ne permettent de lever l’avis défavorable d’exploitation », constate aujourd’hui l’élu, pour qui le récent drame de Rouen (14 morts) a rappelé « la nécessité d’avoir des matériaux, des dispositions constructives et des installations techniques fonctionnant parfaitement et entretenues, notamment dans ce type d’établissement ».

Le maire annonce en conséquence avoir pris ce vendredi 20 janvier un arrêté de fermeture du Space. Il a été notifié à l’exploitant qu’il doit contrôler à nouveau les installations de désenfumage mécanique pour les zones ayant eu des modifications et pour celles n’ayant pas fait l’objet de mesure et mettre à jour le dossier système sécurité incendie concernant le changement du type de détecteur automatique d’incendie du Snack/bar.

En plus de ces deux obligations, l’exploitant est mis en demeure de réaliser avant le 1er avril 2017 un ensemble prescriptions concernant l’installation d’une borne incendie, la mise en place d’un système d’alerte par ligne directe, les consignes relatives à la prise en compte de l’évacuation des personnes en situation de handicap, la formation des personnels aux situations d’urgence, la présentation d’attestations concernant l’électricité et l’éclairage de sécurité, la vérification des installations de gaz, le ramonage et la visite des conduits d’évacuation des gaz brulés, le nettoyage des filtres de systèmes de traitement de l’air, la tenue du registre de sécurité ou encore l’installation de parois et portes coupe-feu.

Fin 2011, c’est à la suite d’une condamnation pour travail dissimulé que le Space avait dû fermer ses portes. La discothèque n’avait rouvert qu’en octobre 2013, réouverture qui avait été repoussée de plusieurs mois en raison des remarques formulées par la commission de sécurité. Il est dirigé par Emmanuel Defer, gendre de Noël Lambert qui avait fondé l’établissement en 1978.