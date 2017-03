Le compositeur de la célèbre chanson interprétée par Édith Piaf et les Compagnons de la chanson a-t-il été inspiré par la prestigieuse reculée jurassienne ? C’est la question qui a été posée par les auteurs du livre Baume-les-Messieurs, un bout de Monde. Pas vraiment une question puisque les auteurs ont intitulé le chapitre consacré au sujet Les trois cloches comment naît une légende. Pour débuter par ces quelques lignes ; « Il est, à Baume-les-Messieurs, une légende, érigée en promotion touristique, qui pourrait faire frémir plus d’un Helvète du XXIe siècle… ». La chanson aurait été inspirée par un village suisse.

La légende ? Elle est née en 1970 sous la plume de journaliste correspondant de presse, Jean Barthelet. Dans un article publié le 16 février 1970, il écrit ; » C’est de Baume-les-Messieurs que s’est envolée une des plus belles chansons d’Édith et des Compagnons ». L’auteur de l’article aurait eu l’imagination un peu fertile. Le compositeur de la célèbre chanson, Jean Villard, alias Gilles se serait trouvé dans le cimetière du village. « Assis sur une tombe, contemplant sans se lasser ce promontoire à pré, il entendait sonner l’Angélus à l’abbaye. Il était midi et aussitôt la cloche de l’église, elle aussi se mit à carillonner ainsi que celle du hameau des Grange-sur-Baume ». Inspiré par le cadre de la vallée rythmée par les trois cloches, il aurait eu l’idée de composer une chanson. « Se relevant, Jean Villard, s’aperçut qu’il était assis sur la pierre tombale de François Nicot », écrit le journaliste.

L’histoire paraît crédible Sauf que le journaliste a fait un démenti le 1er novembre 1977. Jean Barthelet, décédé en 2002, fera un second démenti dans le magazine Le Pays comtois en mai 1996 qui avait publié un article sur le sujet. « J’ai fait un papier sans me soucier, que dans la chanson, il s’agissait d’un Jean-François », affirme-t-il. Le texte de la chanson parle en effet d’un Jean-François alors que sur la tombe de Baume, on peut lire François Nicot, mais on dit que c’était pour une question de nombre de pieds que le prénom aurait été rallongé. « J’ai inventé trois cloches, en joignant celle d’un village voisin en imaginant le compositeur Jean Villard assis sur une pierre tombale imaginant sa chanson », écrit encore le journaliste.

J’ai inventé trois cloches, en joignant celle d’un village voisin

Plus troublant encore, Un lédonien ami de Gilles lui aurait envoyé un exemplaire du journal où était publié l’article. La réponse du compositeur est sans équivoque. « Je ne suis jamais allé dans ce coin du Jura, j’ignore Baume et j’ai fait cette chanson par hasard chez moi sur les rives du lac Léman », aurait expliqué M. Villard. Interrogé par Voix du Jura, au début des années 1990, le chanteur des Compagnons de la Chanson, Fred Mella n’avait aucun souvenir précis de cette anecdote. Le fils de l’auteur de l’article n’a pas, par contre, retrouvé dans les archives de son père la lettre du compositeur. Mais il a toujours entendu dire de son parternel, que cette histoire, il l’avait inventée.

Pour le collectif qui a édité le livre sur Baume, n’importe quel village dans une situation topographique comparable pourrait être à l’origine de la chanson (Photo Alain Tournier/Mêta Jura).

Christophe Marchal