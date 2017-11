La Cabane des copains jurassiens organise le Téléthon

Les adhérents de La Cabane des copains jurassiens fixent rendez-vous aux petits et grands dès 13 h. Les habitants du secteurs sont invités à rencontrer les sapeurs-pompiers, participer au lâcher de ballons, faire une balade en 4L ou encore tester le mölkky entres amis. Les plus sportifs pourront participer au tournoi de foot en 5 contre 5, ou bien courir durant le cross des coteaux. Les marcheurs sont également attendus pour une balade dans les chemins du vignoble local. Pour les plus jeunes, une chasse au trésor géante est prévue : énigmes, surprises et cadeaux sont au rendez-vous. Et cette année encore les gourmands ne sont pas oubliés. Ils pourront apprécier les célèbres crêpes ou encore la buvette qui proposera du vin chaud. “Comme toujours, ajoutent les organisateurs en s’adressant au public, la CDCJ vous rassasie le soir, avec cette année une bonne choucroute pour 230 personnes (les places se sont toutes vendues un mois à l’avance). La CDCJ réserve cette année encore des surprises et spectacles, ainsi qu’une soirée dansante pendant et après le repas.” L’animation continuera le soir à la salle des fêtes de Domblans.

L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon. Depuis 2013, la CDCJ a récolté plus de 21 600 € pour le Téléthon. En 2016, c’est 5 754 € qui ont été rassemblés par les copains en bleu. Peut-être battront-ils leur record cette année ?

L’association La Cabane des copains jurassiens, présidée par Louis Boimare, regroupe depuis 2012 trente jeunes jurassiens, âgés de 25 ans en moyenne. Les actions de l’association sont diverses, que ce soit de l’organisation de concours de pétanque à la participation à des courses en joëlette handisport. La CDCJ organise également des événements caritatifs comme le Téléthon.