Ils étaient une centaine d’anonymes, clients, membres d’associations, politiques ou écologistes à avoir répondu présent pour assister à la soirée de lancement de la nouvelle mouture de la Biocoop de l’avenue Camille Prost, vendredi 13 octobre dernier, au casino de Lons-le-Saunier. Le magasin En Vie Bio, c’est là son vrai nom, ne quitte pas le réseau Biocoop dont elle reste sociétaire, mais prend son indépendance, ou plutôt, son destin en main, en permettant à onze, bientôt treize, de ses salariés, de devenir associés du magasin. « Au quotidien pour les salariés, ça ne change rien, ou presque. Désormais associés, ils ont maintenant leur mot à dire sur la gestion du magasin ; plus que leur mot à dire en fait, ils sont aujourd’hui des acteurs qui décident de la politique de notre enseigne », explique Jérôme Berthault, ancien directeur du magasin, et nouveau gérant, élu par les salariés, et dont le salaire, le cahier des charges à respecter, et même sa place à la tête du magasin sont désormais entre leurs mains.

Un changement de statut qui s’est fait lors du départ en retraite de Jean-Louis Nappey, l’ancien gérant de la Biocoop. « Se posaient alors la question de notre avenir, et celle d’un éventuel repreneur. Nous avons alors décidé de reprendre à notre charge le magasin en créant une scoop, ce qui nous a permis de rester dans l’enseigne qui sélectionne avec soin les candidats qui doivent s’engager au respect de quatre conventions ; à savoir la distribution, la gestion, le tout avec un aspect social et écologique. »

Si aujourd’hui, seul la moitié des salariés a décidé de s’associer, volontairement à la scoop, Jérôme Berthault espère bien que « si cela fonctionne, tous voudront devenir associés. » Une association que le gérant souhaite également étendre aux fournisseurs de la scoop et à leurs clients. « Pourquoi pas imaginer, dans quelque temps, un collège de fournisseurs et de clients, qui auront aussi leur mot à dire. »