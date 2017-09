Organisée par le Groupement d’Agriculteurs Biologiques (GAB) du Jura, cette première journée du genre aura demandé plus d’une année d’organisation. « Nous faisons régulièrement des manifestations, mais pour une fois, nous avions envie d’organiser une journée tournée vers le grand public, moins « prise de tête », pour le sensibiliser aux enjeux de la consommation bio et pour casser les clichés ; non le bio n’est pas réservé à une élite, pas plus qu’il n’est hors de prix », explique Julie Parrot, animatrice filières au sein du GAB du Jura.

Une journée, d’un coût d’environs 45 000 €, à laquelle le groupement a voulu associer de nombreuses structures associatives locales. « En tout, nous sommes plus de vingt organisateurs, et le jour même, 150 personnes seront présentes entre l’organisation et les différents stands. »

Ferme, marché et forum bio

Au programme de cette journée qui se déroulera au parc des Bains, de 10 heures à minuit, des animations pour les enfants ; avec la mini-ferme et le nourrissage des animaux, l’atelier sur les plantes aromatiques, ou la balade à dos d’âne, mais aussi pour un public plus large, avec un marché de producteurs bio avec une quarantaine d’exposants, un espace forum, un restaurant bio, et de nombreux concert, entre 12 heures et 22 h 30. « Le but est de proposer une journée conviviale autour de la bio pour sensibiliser un public le plus large possible. La bio doit être un mouvement de société dans son ensemble qui ne doit pas toucher uniquement les producteurs, mais également les consommateurs. On nous reproche souvent de n’être qu’entre militant convaincu, alors que c’est faux ; avec cette journée, nous voulons toucher un maximum de personnes. Les gens pourront venir, picorer des informations entre les différents stands, sans que cela soit trop lourd », insiste l’animatrice.

Une journée que le GAB du Jura souhaite pérenniser, à terme. « Nous pensons que de plus en plus de gens s’intéressent à la bio, car les consommateurs sont en recherche d’authenticité, mais sont également moins méfiants envers une production sur laquelle tout et surtout n’importe quoi a été dit. »

• Informations : regainsjura.fr ou page Facebook « Regains – Le Jura fête la Bio »