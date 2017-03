Fête populaire. Bière.

Le champ de foire de Poligny va vivre au rythme de la fête de la bière ce samedi 18 mars à partir de 15 h. 25 brasseurs artisanaux, des stands de restauration, des concerts et beaucoup de surprises attendront les milliers de visiteurs qui ne manqueront pas de se déplacer afin de goûter, avec modération, aux meilleures boissons houblonnées de Franche-Comté. En 2016, 7 000 personnes avaient fait le déplacement sous un splendide soleil. Les organisateurs, la ville de Poligny représentée par Sébastien Jacques, Gérald Cantaux et Cédric Holley espèrent faire au moins aussi bien.

Quatre nouveaux brasseurs

Parmi les 25 brasseurs, 4 seront présents pour la première fois : « L’origine du Monde » est basée à Orgelet dans le Jura et « La bonne Bouille » à Pontarlier dans le Doubs. Deux brasseries hors région sont invitées chaque année. En 2017, il s’agit de « La Canoterie » originaire de Clamecy (Nièvre) et « Ici on brasse » basée à Auriolles dans le Bordelais. Les autres artisans sont établis dans le Jura pour 10 d’entre eux, dans le Doubs pour 7 autres, en Haute-Saône pour trois et dans le Territoire-de-Belfort pour le dernier. L’ENILBIO renouvelle ses deux participations habituelles. Laure Raverot et ses étudiants géreront le concours de la meilleure bière ambrée. Le public pourra aussi exprimer ses propres goûts à travers un prix spécifique. Enfin, les élèves de BTS QIABI, sous la houlette de Christelle Morbois, présenteront le produit innovant 2017 : « le petit sablé à la farine de malt et son glaçage à la bière ambrée ». Il sera possible de déguster cette spécialité sur le stand de l’école.

Kilts et ambiance irlandaise

Pas de fête de la bière sans musique. Les festivités sonores débuteront de 16 h à 18 h avec deux groupes régionaux désireux de se faire connaître. Les Jurassiens de Deaf Cellar ouvriront le bal, suivis des Bisontins Les Z’Al-Chimistes. À 19 h 30, le public entrera dans la véritable ambiance irlandaise avec les « Korrigan’s Celtic Rock ». Jeff, Chris, Séb, Nico et Kevin se présenteront au public en… kilts. Enfin, à 21 h 30, c’est le groupe « La Jarry » qui entrera en scène pour un concert de rock français exceptionnel. Benoît, David, Arnaud et Alexandre entraîneront les festivaliers dans une grande ambiance. Les 7 000 personnes pourront également se restaurer auprès des stands tenus par 4 associations locales (tennis-club, moto-club, sou des écoles et La Séquanaise) qui proposeront toutes de la cuisine à base de produits régionaux. Durant la journée, un affineur proposera également de marier la bière et… le Comté. Chaque personne désireuse de goûter aux diverses bières devra bien sûr se munir d’un gobelet réutilisable à deux euros.

