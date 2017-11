Ce samedi 18 novembre, durant toute la journée, la bibliothèque municipale de la commune sera à la fête pour son 20e anniversaire. Ouverte à la rentrée 1997, la bibliothèque, à l’origine associative, avant d’être reprise par la mairie en 2000, fêtera cette date, le regard tourné vers un avenir proche, à savoir 2019 et l’ouverture de la nouvelle médiathèque. « Nous nous sommes installés dans l’ancien presbytère, normalement de manière provisoire, mais les choses ont duré », s’amuse Isabelle Daudé, responsable des lieux.

Durant toute la journée, accompagnés des nombreux anciens et nouveaux bénévoles qui ont participé au bon fonctionnement de la bibliothèque, souvenirs et projets d’avenir s’échangeront. Le matin tout d’abord, autour du café et des croissants, où chacun sera invité dès 10 h, à partager ses coups de cœur littéraires, avant d’enchaîner avec un moment de conte. À 17 h, après les portes ouvertes et l’exposition des archives de la bibliothèque durant toute l’après-midi, place au spectacle humoristique « Arrêter de lire, c’est possible », de la compagnie Les Chercheurs d’Air. « C’est une journée que l’on veut festive et familiale, et qui nous permettra de rendre hommage à tous nos bénévoles. »