“Dans exactement trois semaines, le 9 décembre 2017 commencera le démantèlement de la ligne Andelot – La Cluse sur sa partie entre Saint Claude et Oyonnax ; un tronçon vital au désenclavement du Haut-Jura mais également du Haut-Bugey. Cela entraînera bien entendu deux autres suppressions de lignes à moyen terme : la magnifique Ligne des Hirondelles mais également la portion entre Oyonnax et Brion Montréal-La-Cluse” déclarait ce samedi 18 novembre 2017 Kevin Taboada, adhérent et membre du conseil d’administration de VélOyo Eco-Mobilités, fervent défenseur de la ligne Saint-Claude/Oyonnax.

Il était accompagné du maire Jean-Louis Millet et de son prédécesseur Francis Lahaut, unis dans le même combat pour défendre cette ligne, alors que le Conseil régional envisage de remplacer cette ligne par une voie verte.

Une trentaine de personnes était également présente pour cette nouvelle manifestation et s’interrogeait de la position du Conseil régional de Bourgogne/Franche-Comté. “D’un côté on nous dit qu’il n’est pas possible de mettre 4 M € pour aménager rénover cette ligne, mais on peut trouver 2,5 M€ pour la transformer en voie verte !”

“Cette suppression entraînera un isolement encore plus important qu’actuellement pour Saint Claude mais également pour le Haut-Jura. Cette suppression est d’autant plus incompréhensible que nous sommes à la croisée des grands axes à 70 km de Genève et à 120 km de Lyon qui est la deuxième plus grande ville de France“.

Le maire Jean-Louis Millet a rappelé qu’il avait adressé trois courriers à Laurent Wauquiez (président de la région Auvergne/Rhône-Alpes). “Je n’ai eu aucune réponse ; même pas un accusé de réception à ma lettre. Même la politesse est absente dans cette situation très grave pour notre région”.

“Dans la défense de l’hôpital, comme dans celui de la ligne Saint-Claude/Oyonnax, ce mépris est insupportable. On ne va pas se mettre en travers des voies, mais nous restons mobilisés. bataille du rail continue”, ajoutait Francis Lahaut, tandis qu’un usager rappelait la question de la sécurité en hiver. “Un bus ça glisse, un train ça tient !”.