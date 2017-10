Une semaine après avoir brillamment terminé sa saison sur une 4e place au Tour de Lombardie, Alexis Vuillermoz sera présent samedi 14 octobre, à Moirans-en-Montagne pour la troisième édition du Gentleman cycliste organisé par son club, le Vél’Haut-Jura Saint-Claude.

13e au général du Tour de France

Le Gentleman Alexis Vuillermoz se déroulera sur un parcours de 14 km identique à celui des précédentes éditions. Cette épreuve, qui sera le 9e épisode du Challenge des Monts et Lacs 2017, se disputera en contre-la-montre par équipes de deux. Elle s’adresse à tous à partir de minimes. Ce sera l’occasion de rouler et d’encourager le champion sanclaudien Alexis Vuillermoz qui évolue avec la formation AG2R La Mondiale et qui s’est classé, 13e au classement général du Tour de France 2017 ; plus récemment 4e au grand prix cycliste de Québec et 2e au classement général du Tour du Limousin.

20’06 à battre !

L’édition 2016 avait réuni 67 équipes, avec la victoire d’Olivier Girod et Fabien Secondo. Le duo avait par la même occasion inscrit un nouveau record de 20’06, devant Jacques Lebreton et Eddy Cannelle (21’13). 11e au scratch, Anaïs Labalec et Frédéric Janssen avaient remporté l’épreuve dans la catégorie mixte en 24’32 ; tandis que la première équipe féminine classée 39e au scratch était composée de Lauriane Duraffoug et Camille Benoît-Guyod avec un temps de 27’31. Enfin chez les minimes, Rémi Mermet (qui avait également effectué un tour en compagnie d’Alexis Vuillermoz) et Antoine Rubichon, deux coureurs du Vél’haut-Jura Saint-Claude avaient réalisé le meilleur temps de leur catégorie en 24’39.

Pour cette 3e édition, l’équipe d’organisation emmenée par Michel Duraffourg, espère accueillir une centaine d’équipes, sous les commentaires de Gérard Desbouys. « Les conditions météo sont plutôt favorables ; ce qui devrait avoir une incidence sur les inscriptions », confiait le président. Il est donc temps de constituer vos équipes, pour le simple plaisir de courir entre amis ou en famille, et par la même occasion de venir se mesurer au champion sanclaudien.

Retrait des dossards dès 12 h 30

Le retrait des dossards aura lieu à partir de 12 h 30 à la salle multi-activités près du stade. Le premier départ sera donné à 14 h route du hangar (sur la route de Crenans). Puis les coureurs se dirigeront à Crenans, Charchilla, route de Maisod, puis retour par le rond-point du Regardoir, le rond-point du karting, rue du collège et arrivée le long du stade. Monique Henriet

>Engagement : 14 € par équipe (20 € sur place). Contact : vhjsc39@gmail. com ou au magasin des Cycles Burdet à Saint-Claude auprès de Pierre-Etienne Richard au : 03 84 45 22 46.