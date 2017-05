Ils étaient 100 coureurs ce dimanche 28 mai 2017 à 12 h au départ de la deuxième étape du Tour du Jura Cycliste, pour l’étape la plus longue et peut-être la plus dure de toute l’histoire de cette compétition, avec 193 km à parcourir pour rejoindre la Station des Rousses-Lamoura ; le tout sous un soleil de plomb. Il s’agissait d’une étape toute particulière, puisqu’elle accueillera la Grande Boucle le 8 juillet prochain.

Malgré quelques attaques, le peloton est resté groupé. Après le premier grand prix de la montagne, quatre hommes se sont détachés : Sébastien Fournet-Fayard (Team Pro Immo Nicolas Roux), Grégoire Tarride (AVC Aix-en-Provence) et Marco Bernardinetti (Amore & Vita Selle SMP), rattrapé par Romain Bacon (CC Nogent-sur-Oise).

Lors de la traversée de Champagnole l’écart des trois hommes de tête était de 4′20 avec le peloton. Ce trio est resté en tête jusqu’à Choux. Puis Romain Bacon s’est fait lâcher avant d’être repris. Après la côte de Larrivoire le Jurassien Fabien Doubey (Wanty-Groupe Gobert) a tenté une attaque avant d’être rattrapé, mais dans Saint-Claude, l’équipe Wanty-Groupe Gobert a ramené le peloton à 12 secondes.

La dernière bosse a été décisive et deux hommes sont sortis en tête : Pierpaolo Ficara (Amore & Vita-Selle SMP) et Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert) rejoint par son co-équipier Guillaume Martin. Les trois hommes en ont décousu jusqu’au sprint final à La Serra sur la commune de Lamoura-Station des Rousses.

A l’issue de la remise des prix, le directeur de course Laurent Monrollin témoignait de sa satisfaction devant un tel podium, en soulignant que les deux sociétaires du team Wanty-Groupe Gobert seraient probablement dans le peloton du prochain Tour de France. Ce Tour du Jura 2017 aura décidément été une belle répétition pour les futurs coureurs de la Grande Boucle.

Classement de l’étape : 1. Pierpaolo Ficara (Amore & Vita-Selle SMP), 2. Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), 3. Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert)…

Classement général final : 1. Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert), 2. Fausto Masnada (Androni-Sidermec-Bottecchia), 3. Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), 4. Pierpaolo Ficara (Amore & Vita-Selle SMP)…

Le maillot à pois du meilleur grimpeur est passé sur les épaules de Sébastien Fournet-Fayard (Team Pro Immo Nicolas Roux).

Le maillot vert du meilleur sprinter est resté sur les épaules de Maxime Urruty (Creuse Oxygène Guéret).

Le maillot blanc du meilleur jeune a été remis au vice-champion d’Europe espoir Bjorn Lambrecht (Lottto Soudal)

Le maillot bleu du coureur le plus combatif est revenu à Grégoire Tarride (AVC Aix-en-Provence).

L’équipe Wanty-Groupe Gobert a remporté le trophée de la meilleure équipe au classement général.

