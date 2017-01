Une soirée en pleine semaine au café de la Perle, une petite mousse, accoudés au comptoir, et du fond du bar, une musique qui vous transporte vers des contrées celtiques. Drôle de tableau qui se produit deux mercredis par mois, dans ce bar qui d’accoutumée accueil plus les amateurs de sport que les aficionados de musique irlandaise.

Et pourtant, depuis deux ans maintenant, Jean-Pierre Aufort, musicien professionnel, et ses élèves, viennent ici pour faire leur répétition. « Depuis six ans, j’anime un atelier de musique irlandaise à la MJC de Lons. Mais lors de la fermeture de celle-ci, nous avons dû trouver un lieu pour continuer à répéter. Je jouais déjà dans un bar avant, lorsque j’habitais à Besançon et une de mes élèves m’a proposé d’aller dans ce bar », explique le musicien.

Une soirée folklorique

Prise de contact faite avec le tenancier, Christian Genevois, le groupe s’installe donc dans l’arrière-salle du café, un mercredi tous les quinze jours. « Ce n’est pas un concert à proprement parlé, nous sommes là avec des amateurs qui apprennent ; un peu comme cela se fait avec ce genre de musique en Irlande, à l’oreille, dans un pub. » Un folklore qui n’est pas sans déplaire au patron des lieux. « J’ai trouvé l’idée sympa de les accueillir pour les dépanner. Moi, ils ne me dérangent pas, alors si je peux rendre service. Après, tout le monde n’aime pas leur genre de musique, mais peu importe, ça fait de l’animation. »

Que l’on aime ou pas, la musique est là, festive, folklorique ; un mélange celtique de flûte, violon et banjo qui résonne, parfois plus ou moins juste. « Ces répétitions nous permettent de faire deux sessions (concert, ndlr) dans l’année, en juin et en décembre, où tout le monde est invité à venir nous écouter jouer. » Une pinte à la main, un trèfle sur le cœur.