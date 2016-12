Entre une pétition alarmiste et un démenti de l’Agence régionale de santé qui n’en était pas vraiment un, l’hôpital de Dole a, ce mardi, souhaité apporter un certain nombre de précisions concernant le Service mobile d’urgences et de réanimation (Smur) et l’évolution des moyens dédiés aux secours aux patients en situation d’urgence.

> Deux véhicules d’intervention 24 heures/24…

24 heures sur 24 et 365 jours par an, les urgences de l’hôpital Louis-Pasteur sont en mesure de dépêcher de façon simultanée deux équipes mobiles d’intervention. Les médecins et infirmières font partie de l’effectif du service que dirige le dr Sylvain Gibey ; une société d’ambulances fournit les chauffeurs et véhicules (deux véhicules légers et une ambulance). Contrairement aux difficultés rencontrées par d’autres spécialités, avec treize médecins titulaires du diplôme d’urgentiste, la permanence du service peut être assurée sans recours à des vacataires.

> Les deux lignes « maintenues »…

L’application du nouveau mode de financement des services d’urgences, qui introduit une modulation en fonction de l’activité, a amené l’hôpital à interpeller l’ARS sur l’écart entre le service qu’elle lui demande d’assurer et les moyens alloués (la somme qui manque correspondant à la 2e ligne de nuit). Mais, assure son directeur Emmanuel Luigi, il n’y avait pas à travers ce document d’intention de remettre en cause la participation de l’hôpital de Dole aux services de secours : « Avec ce nouveau modèle de financement, on gagne 13 000 euros sur les passages aux urgences et on perd 38 000 euros sur le Smur. Sur 3 millions, il n’y a pas de quoi renverser la table. Ça fait des années qu’on maintient deux lignes et, on va évidemment continuer ».

> … en concertation avec Besançon

La perspective d’une « reconfiguration » du SMUR de Dole a pourtant été évoquée, le 15 décembre, par l’ARS, dans un communiqué où celle-ci affirmait qu’elle serait « attentive à la réponse qui sera apportée ». L’ARS confirme l’implantation d’un SMUR à Dole, mais elle indique que c’est au sein du groupement hospitalier de territoire (le CHU de Besançon et 10 établissements satellites) que les discussions doivent être menées pour la mise en œuvre de l’objectif fixé. Pour Emmanuel Luigi, ce point est essentiel dans le débat vient de s’engager : « L’ARS fait confiance aux acteurs hospitaliers pour traiter de la question ». Et il promet que l’hôpital de Dole sera représenté au sein du groupe de concertation.

> Mais s’il n’y en avait plus qu’une ?

Le directeur de l’hôpital tente de rassurer la population. Son objectif est aussi de prévenir le risque de voir ses équipes gagnées par l’idée qu’elles seraient menacées voire condamnées. Il semble, pour cela, prêt à renoncer à l’économie de l’entretien d’un véhicule et d’un salaire d’ambulancier. Car, in fine, c’est ce qui lui coûte le maintien de la seconde ligne de Smur. Même s’il n’y avait plus qu’une équipe mobile, l’accueil aux urgences nécessiterait de rester à effectif médical constant. Quant à la sécurité de la population, serait-elle moins bien assurée ? Le dr Gibey souligne le recours croissant à l’hélicoptère, dont les interventions sont passées de 36 en 2014 à 164 sur les dix premiers mois de 2016. Certes, il arrive environ 60 fois par an que les deux équipes du Smur de Dole sont sorties en même temps mais, précise l’urgentiste, « le chevauchement n’est souvent que de quelques minutes. Et si on exclut les transferts entre hôpitaux (on peut imaginer que Besançon ou Dijon les prendraient en charge), passer à une seule ligne de Smur aurait statistiquement très peu d’impact ».

La réflexion sur les moyens alloués au Smur intervient alors que le nombre de passage aux urgences ne cesse de progresser. Il devrait cette année approcher le chiffre de 30 000, soit une nouvelle augmentation de 4 à 5% pour partie liée à un report depuis la médecine de ville.