David Chanoir a mûri son projet pendant deux ans. Bien au fait de ce qui touche au commerce, il est par ailleurs gérant du supermarché Atac à deux pas de l’épicerie, il a étudié tous les détails de sa nouvelle entreprise. Il précise son choix : « C’est une tendance de marché alimentaire qui tend à se développer. Les gens veulent manger des aliments avec du goût mais qui ont une part de naturalité, c’est-à-dire avec des ingrédients sains, bons, sans conservateurs, ni colorants. Cela correspond à mes attentes, je rejoins une vague commerciale qui me correspond. » Il joue donc la complémentarité car comme il le dit, il faut aussi des généralistes.

Une épicerie à l’ancienne

Le consommateur amateur de bon goût trouvera un magasin où le concept à l’ancienne est bien présent. C’était une volonté de son créateur, à savoir David lui-même, pour que les clients retrouvent le côté authentique des choses avec du bois, du vrac, dans un magasin très lumineux, aussi très coloré à travers les flacons, bocaux en tous genres, à travers divers univers comme des meubles noirs pour l’épicerie salée, des vieux meubles pour la partie épicerie en vrac avec les bonbons.

Ouvert depuis le 2 novembre, le « chef » comme l’appellent les employées, se dit très agréablement surpris par l’accueil qui lui a été réservé. Le chiffre d’affaires est déjà au-dessus des prévisions. Les quelques touristes de passage, voient la devanture lie de vin et entrent dans le magasin. En semaine, la clientèle est plus locale tandis que week-end les gens arrivent de plus loin. La gamme proposée est large : « Je voulais créer l’attraction en mettant des produits frais, du pain, du vin, de l’épicerie salée et sucrée pour que les gens fassent leurs courses comme ils le faisaient il y a 30 ans, aller chercher son morceau de beurre, sa crème à la louche, et trouver de tout. » Un coin salon de thé est même dressé où l’on peut déguster le thé de son choix préparer par David lui-même. Enfin, il est à noter que ce nouvel espace de vente a permis la création de trois emplois.

