L’épicerie a rouvert ses portes au coeur de la commune, pour la plus grande satisfaction des habitants et des vacanciers qui peuventtrouver sur place des produits régionaux.

« Depuis plusieurs années, l’ancien gérant rencontrait des difficultés à remettre l’activité. Début 2016, nous avons été confrontés au risque de perdre l’activité d’épicerie du village. Nous avons donc établi un business plan et nous avons décidé de racheter le fonds de commerce ; sachant que les murs appartiennent à la commune », explique le maire Nolwenn Marchand.

« Après avoir vérifié qu’il y avait bien une carence du privé et qu’il n’y avait pas de solution, nous nous sommes rapprochés de l’Etat, pour mener une étude de marché. Puis nous avons cherché une enseigne. Des contacts ont été pris avec plusieurs d’entre elles et nous nous sommes rendus à Mijoux et à Lélex auprès des magasins Sherpa. Nous avons trouvé le système coopératif intéressant. Chaque magasin n’a pas de contrat global à l’échelle de tous les magasins, et n’a pas non plus d’obligation de prendre tous les produits d’une centrale d’achat. Cela nous convenait bien puisque nous souhaitons développer au maximum les circuits courts ainsi que la promotion des produits locaux : fromage, charcuterie, viande, miel, confitures, bières… ».

150 m2 de surface

La commune a alors décidé de réaliser des travaux, en cassant des cloisons afin de disposer de 150 m2 de surface commerciale en incluant l’Agence Postale. Ainsi en mutualisant les deux activités et le personnel, il est possible d’avoir des plages d’ouverture plus avantageuses pour le public. Le montant de l’opération s’élève à 130 000 € comprenant 80 000 € de travaux ainsi que 50 000 € d’achat et de location de matériel. Ce projet a bénéficié d’une subvention de 30 % de dotations de l’Etat au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux. La commune est dans l’attente de la demande de subvention de 10 000 € auprès de la communauté de communes. La responsabilité du magasin a été confiée à Joanna Rodrigues.

« J’ai une formation de technicienne agricole et une licence en fromagerie à comté. J’ai aussi travaillé pendant trois ans dans un restaurant d’alpage », confie-t-elle, ravie de relever ce nouveau challenge en compagnie de Joëlle Fournier qui travaillait depuis neuf ans à l’Agence postale, et de Marie-Line Tocco, ancienne salariée du Palais Gourmand.



Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h ainsi que le dimanche de 7 h 30 à 12 h 30.