Il y a quelques jours, ce n’est pas en sa qualité de maire que Jacques Zaninetta accueillait ses invités, mais en sa qualité de chef d’entreprise qui a décidé de transmettre son activité. Dans une intervention teintée d’humour il a rappelé son parcours. « Sanclaudien d’origine, noyé dans la mécanique depuis mon plus jeune âge par mon père mécanicien de précision, j’ai suivi un parcours d’enseignement technique, qui, après le lycée du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude s’est terminé en 1973 à l’IUT de Belfort pour un DUT de génie mécanique. Lors de la deuxième année d’étude, notre professeur d’atelier nous a présenté une machine qui sortait de l’ordinaire d’un atelier d’usinage et qu’il a appelé presse à injecter les matières plastiques ! ». Le 10 octobre 1984 Après le diplôme et le retour dans la cellule familiale, Jacques Zaninetta a travaillé chez Thomas, entreprise mouliste à Moirans-en-Montagne.

« Je suis tombé sur un patron passionné et passionnant : Robert Thomas. Très rapidement, la passion de la création d’un outillage d’injection s’est ancrée en moi, et avec mon collègue Laurent, j’ai plongé dans le système, en apnée, car le rythme était rapide ».

Au bout de six ans, il a poursuivi sa carrière chez Grosfillex au bureau d’études et en production. « Après quatre ans, il était temps que je passe à autre chose, car en plus de mon travail quotidien, je passais mes soirées et mes weekends dans mes combles, sur ma planche à dessin, pour faire des dessins de moule pour quelques entreprises de la Plastic Valley ». Épaulé par Jeannot Dubourget et Julian Mateo, Jacques Zaninetta a créé son entreprise le 10 octobre 1984 dans le sous-sol de son habitation avant de déménager en 1987 dans une ancienne usine du village, puis en 1988 dans les locaux actuels. 32 ans après la création, « avant de vous recevoir, j’ai enregistré la 6 695e affaire de la société ; ce qui représente environ 210 affaires par mois pour l’entreprise qui a employé jusqu’à 15 collaborateurs ».

85 salariés au total

Pour assurer la pérennité de sa société, de son personnel et de sa clientèle, M. Zaninetta a retenu l’offre de la société Pharéa (bureau d’études lyonnais) dont les deux dirigeants David Galindo et Jérôme Bellon dont le projet était de ne rien changer. La société Pharea créée en 2011 est spécialisée dans l’ingénierie mécanique. Depuis deux ans, elle a diversifié son activité en rachetant deux sociétés près de Grenoble et près de Villefranche, avant de venir s’installer à Villards d’Héria. Ce qui porte l’effectif total de l’entreprise Pharea à 85.