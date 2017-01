Mercredi 18 janvier 2016, les entreprises Curtil et Mécapole ont officialisé leur rapprochement capitalistique, managérial et industriel lors d’une réunion organisée au sein de l’usine sanclaudienne. Mecapole renforce son positionnement d’origine en tant qu’acteur significatif de l’industrie mécanique de spécialité.

Avec plus de 1 100 salariés, Mecapole offre une expertise dans le design et le pilotage de réalisations mécaniques complexes. Le chiffre d’affaires consolidé 2017 dépassera 150 millions d’euros, l’essentiel étant réalisé en rang 1 dans les filières d’excellence de l’industrie européenne (ferroviaire et maritime, aéronautique et défense, énergie et nucléaire, …).

Avec Curtil, Mecapole renforce ses compétences et capacités en usinage métaux durs à destination de l’aéronautique et prend pied dans un nouveau métier qui est celui de la conception et fabrication de moules hautes cadences et multi-empreintes au bénéfice d’une clientèle très largement mondiale (80% export).

Jérôme et Bertrand Curtil deviennent associés du nouveau groupe et conservent leurs mandats opérationnels sur la société Curtil, avec pour objectif d’assurer la croissance organique de la société, tant sur l’activité aéronautique que sur l’activité moules.

> Plus d’informations dans notre édition du 26 janvier 2017