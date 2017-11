Ce jeudi 30 novembre 2017, le Fonds ISIA (Idinvest SME Industrial Assets) a annoncé sa première opération de financement avec MBF Aluminium, l’équipementier français installé à Saint-Claude et spécialisé dans la production de pièces en aluminium (moteurs, boîtes de vitesses…) à destination de l’industrie automobile.

Créée en 1941 à Saint-Claude, dans le Jura, MBF Aluminium a diversifié ses activités au fil des décennies (atelier d‘usinage, chromation, galvanoplastie…), avant de se spécialiser dans la production de pièces moteur en aluminium pour deux principaux clients historiques : PSA et Renault, mais aussi pour des nouveaux clients (Linamar, Paulstra). Le Groupe CMV reprend l’entreprise au Groupe Arche en 2012. Aujourd’hui, MBF Aluminium est l’un des principaux spécialistes européens de l’injection sous pression, de l’usinage et de l’assemblage de pièces en aluminium, allant de 50 gr jusqu’à 10 kg, de grandes séries pour l’industrie automobile. Elle produit 4 millions de pièces en moyenne par an.

Ainsi, le fonds ISIA accompagne cette entreprise et soutient sa croissance en France et à l’international grâce à la mise en œuvre d’un financement locatif (leasing) lui permettant de réaliser l’acquisition d’outils de production de dernière génération.

Cette solution de financement réactive, flexible et sur-mesure a été rapidement adoptée par l’équipementier MBF Aluminium afin d’acquérir trois îlots de presses à injecter sous pression et un vibrateur de tribofinition. Entre la location financière et la cession-bail, le financement d’ISIA accordé à l’équipementier MBF Aluminium s’élève à 4,2M€.

ISIA, premier Fonds diversifié, a pour ambition d’accompagner les PME européennes dans la modernisation de leur outil de production afin de les aider à relever le défi des gains de productivité face à une concurrence mondialisée. ISIA est déjà doté de 200 millions d’euros et vise une taille cible de 300 millions d’euros. Le Fonds ISIA bénéficie du soutien du Fonds Européen d’Investissement (FEI) et de nombreux institutionnels français et européens de premier plan.

« Ce premier investissement illustre notre capacité à répondre pleinement aux enjeux des PME industrielles souhaitant renouveler leurs actifs afin de gagner en compétitivité et de conquérir de nouveaux marchés. », expliquent Sylvain Makaya, Partner du Fonds ISIA et Fabien Afchain, Directeur d’investissement senior.

« Nous sommes très heureux d’avoir amorcé une collaboration avec le fonds ISIA qui nous apporte une solution de financement parfaitement adaptée à nos enjeux de modernisation. Grâce au leasing, nous disposons de nouveaux moyens pour acquérir de nouvelles machines plus performantes tout en conservant les marges de manœuvre financières nécessaires à notre développement. » ajoute Manuel Martins, Directeur Général de MBF Aluminium.

« Nous sommes en pleine croissance et envisageons dans le futur de fidéliser ce partenariat avec ISIA dont nous avons apprécié le sérieux, la rigueur et la réactivité », complète Gianpiero Colla, Président de CMV Ltd/MBF Aluminium.

=> Idinvest Idinvest Partners. C’est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec près de 8 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; dette privée mid-market (unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; investissements primaires et secondaires, ou activité de conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante.

=> MBF Aluminium. Il fait partie du groupe CMV Aluminium. L’entreprise est l’un des principaux spécialistes européens de l’injection sous pression, de l’usinage et de l’assemblage de pièces de grande série en aluminium pour l’industrie automobile. Basée à Saint-Claude (Jura), elle emploie 283 salariés sur ses deux sites du Plan d’Acier et d’Étables produisant en moyenne 45 tonnes par jour pour 4 millions de pièces par an.