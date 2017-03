De 2012 à 2015, une entreprise de terrassement du Haut Jura réceptionnait et stockait les déchets d’autres entreprises du secteur afin de stabiliser, à moindres frais, le terrain trop meuble sur lequel elle avait construit le bâtiment où elle siégeait. Problème : le site sur lequel elle a organisé cette décharge sauvage était en zone protégée, passée Natura 2000 entre temps.

À sa tête, Jean-Pierre*, qui ce mardi, comparaissait devant le tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier, accompagné de deux autres chefs d’entreprise, Luc* et Pascal*, jugés eux, pour dépôt illégal de déchets. À la barre, Jean-Pierre explique avoir demandé à ses pairs de venir déposer, gratuitement sur son terrain, les gravats issus de leurs différents chantiers, afin de lui permettre de consolider son bâtiment ; « sur les conseils d’un ami géologue. »

Responsabilité face à l’environnement

Les gravats s’entassent alors, mais aussi les morceaux de plastique, les planches de placoplâtre, ou les traverses de chemin de fer. Une décharge à ciel ouvert où Jean-Pierre essaye tant bien que mal de faire le tri ; un tri d’autant plus difficile à effectuer qu’il ne la surveille pas, et y voit rapidement affluer des montagnes de détritus. Si bien que le tribunal imagine rapidement que l’homme gère ici, en toute discrétion, un commerce de stockage des déchets. Une opération d’autant plus illégale qu’elle se déroule sur un site classé Natura 2000. « Nous avons tous une responsabilité face à l’environnement ; imaginez que tout le monde fasse comme vous », s’est alors exprimé le parquet.

Une responsabilité face à laquelle les trois hommes ont été condamnés ; à 4 000 €, dont 2 000 avec sursis pour Jean-Pierre et 8 000 €, dont 4 000 avec sursis pour son entreprise, ainsi qu’une obligation de remise en l’état du terrain dans les deux ans ; et pour Luc et Pascal, 2 000 € avec sursis pour leur entreprise respective, ainsi que 1 000 € avec sursis pour leur personne respective.

*les prénoms ont été modifiés.