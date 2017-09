L’Atelier des savoir-faire à Ravilloles est né de la démarche de trois artisans d’art (Paul Lanier, sculpteur sur pipe ; Angelo Nassivera, mosaïste ; Bernard Willmann, tourneur d’art) ainsi qu’un professeur d’arts appliqués au lycée du bois de Moirans-en-Montagne (Christophe Leprest) qui se sont adressés au Parc Naturel Régional du Haut-Jura pour émettre des craintes quant à l’avenir des métiers d’artisanat d’art. Ils avaient déjà à l’époque (fin 2001) une vision avant-gardiste de ces métiers et ont fait part des problématiques auxquelles ils étaient confrontés : l’arrivée sur le marché d’une concurrence internationale qui demande aux artisans d’être innovants pour rester compétitifs, le cloisonnement des métiers d’art et le manque d’échanges entre artisans qui permettraient de mixer les matériaux et faire évoluer leurs pratiques de travail. Enfin le vieillissement des artisans et la difficulté à se former et transmettre son savoir-faire.

Á partir de là, une réflexion s’est engagée entre artisans, élus et partenaires pour construire collectivement l’avenir de la profession et imaginer la création d’un lieu, plate-forme de ce renouveau.

Dans l’ancienne usine de tournerie Bourbon

Un projet est alors né autour de cette idée de créer un lieu d’échanges et de rencontres sur le Haut-Jura permettant aux artisans de renouveler leurs pratiques en travaillant ensemble, de créer de nouveaux objets en mélangeant les matériaux et les idées de chacun, mais aussi de se former. Le programme Leader +, conduit par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, a constitué le support technique et financier de ce projet. Grâce à l’implication des élus locaux et à la détermination des artisans et des partenaires, l’Atelier des savoir-faire a ouvert ses portes en juillet 2007 dans l’ancienne usine de tournerie Bourbon à Ravilloles.

Ce projet rencontre l’intérêt de la Communauté de communes du Plateau du Lizon (aujourd’hui Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude) et d’une association locale, l’association Art, Tournage et Culture, qui s’étaient donnés depuis 1999 pour ambition d’assurer la conservation et la promotion des arts de la tournerie. L’ASF est un lieu d’échange et de fédération des artisans du territoire (transmission des savoir-faire entre professionnels), c’est aussi un lieu de formation (transmission des savoir-faire du Haut-Jura pour un public sensible aux savoir-faire, à l’artisanat, aux loisirs créatifs) et c’est un lieu de découverte et de valorisation des différents savoir-faire du Haut-Jura.

Aujourd’hui, la démarche de l’Atelier des savoir-faire appelle désormais un travail en réseau sur le territoire, des formes de partenariats renouvelés, voire à inventer, et il interroge de nouvelles pratiques de diffusion. En effet, l’Atelier des savoir-faire milite pour la reconnaissance des techniques des savoir-faire, pour la prise en compte des enjeux contemporains dans leurs actions tournées vers les publics. Le week-end prochain, ce sera l’occasion pour le grand public de re-découvrir ce lieu à travers un programme très varié d’animations, pour grands et petits.

Le programme

Samedi 2 septembre. 10 h : ouverture au public. Marché artisanal, bourse ATC, expositions… 10 h 30 – 11 h 30 : démonstration de tournage. 11 h : inauguration officielle. 11 h – 12 h : jeu des savoir-faire pour les familles. 10 h – 18 h : concours de sculpture sur bois. 14 h 30 – 15 h 30 : démonstration de tournage. 15 h 30 – 16 h 30 : balade contée sur le Sentier des savoir-faire par le CPIE du Haut-Jura. 16 h 30 – 17 h 30 : projection documentaire, « Génération Métiers d’art » avec le concours de l’Institut National des Métiers d’Art. 18 h – 18 h 30 : clôture du concours de sculpture sur bois et remise des prix. 18h30 – 19h30 : Apéritif surprise « haut en couleur » réalisé par les artisans. 20 h 30 : concert de « Toufoulkhan ».

Dimanche 3 septembre. 10 h : ouverture au public, marché artisanal, bourse ATC, expositions… 10 h 30 – 11 h 30 : démonstration de tournage. 11 h – 12 h : atelier « Crée ton tambour à musique » par le Musée du Jouet de Moiransen-Montagne. 13 h – 18 h : concours de robes végétales. 14 h 30 – 15 h 30 : démons tration de tournage. 15 h 30 – 16 h 30 : spectacle « Elle Dieu » par la Cie les Chercheurs d’air. 16 h 30 – 17 h 30 : projection documentaire, « Les métiers rares » avec le concours de l’Institut National des Métiers d’Art. 18 h – 18 h 30 : clôture du concours de robes végétales et remise des prix.

Samedi 2 et dimanche 3 septembre. En continu de 10 h à 19 h : stands artisans, vente, démonstrations et ateliers, exposition d’œuvres réalisées spécialement pour les 10 ans, expo photos (rétrospective des 10 années d’existence de l’Atelier), animations diverses et mur à mots (par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura), bourse de vente et d’échange de matériel et outillage (par Art, Tournage et Culture), circuit VTT à assistance électrique sur le Sentier des savoir-faire (avec Olivier Faivre), buvette et restauration midi et soir (par Anim’Lavans)