L’école élémentaire de Champagnole située rue des frères Breney porte le nom Hubert Reeves depuis 1996. Un franco-canadien, astrophysicien, figure emblématique et médiatique, mondialement connu pour ses conférences. Le directeur de l’école, Pascal Bonnet est revenu le 19 mai de quatre jours de classe verte avec ses 32 élèves de CM2 à Mallicorne. Au cours de leur séjour, ils ont eu la chance de recevoir Hubert Reeves qui est venue leur parler de la naissance, de la vie et de la mort des étoiles.

« D’un coup mon coeur s’est mis à battre super fort, ça m’a fait un choc, c’est un peu une célébrité » s’exclame Malo, 11 ans.

Quand on demande aux enfants si cette rencontre a suscité des vocations d’astrophysicien, aucune main ne se lève. « Pour moi, les étoiles c’est plus une passion qu’un métier » narre Coralie qui veut devenir maîtresse ou youtubeuse. « Le soir quand je regarde les étoiles, je repense à Hubert Reeves » confie Shkurta, 11 ans. Le conseil que les enfants ont retenu de cette rencontre, c’est qu’il faut être curieux dans la vie. Durant leur séjour ils ont aussi pu visiter le musée du parc d’Alésia, le château de Guedelon, et les carrières d’Aubigny. Ces dernières ayant suscité chez les élèves de CM2 quelques vocations de tailleurs de pierres.