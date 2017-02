Ils étaient une douzaine à avoir répondu, vendredi, à l’invitation de Laurent et Jacqueline Favre-Félix pour la création d’Un abri pour toit, association dont le but d’offrir un refuge aux SDF qui pour différentes raisons ne veulent pas rejoindre les centres d’accueil traditionnels. « C’est vrai qu’il manque un mode d’hébergement pour ces personnes qui ne veulent pas de l’accueil habituel ! », reconnaît Gérard Ginet, président d’une association sur la précarité énergétique Soliha en Côte-d’Or et d’une agence immobilière sociale. « Auparavant, dans la majorité des cas, vivre dans la rue était un choix de vie ; maintenant, on croise des gens qui viennent de perdre leur travail, qui ont divorcé, des jeunes en rupture familiale, et même des familles. »

« Il existe en France et ailleurs des villes qui ont des actions similaires : à Paris, une association implante des kiosques sur les trottoirs, sorte de refuge urbain comme un refuge de montagne qui s’intègre bien dans le paysage. En Belgique ce sont de petites maisons en bois qui s’installent alors qu’à Nantes une association réhabilite de vieux logements pour les laisser aux sans-abri ! Toutes sortes de logements peuvent être envisagées, cela dépendra de nos moyens mais il faut aussi trouver des terrains pour les implanter », confie Jacqueline Favre-Félix.

L’association aura besoin de toutes les compétences : électriciens, maçons, éducateur… « Nous appelons donc toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour l’assemblée générale mercredi 15 février à 20 h à l’espace paroissiale 38, rue Mont Roland (en face de la salle la Rive). »

De notre correspondante Catherine Roy

Contact : 03 84 72 50 85.